Abgabemöglichkeiten an Wertstoffen in Eckental ausgeweitet

Zusätzliche Grüngutannahme am Festplatz Eckenhaid ab Mittwoch, sechsten Mai

Zur Entlastung des Wertstoffhofes Eckental richtet der Landkreis Erlangen Höchstadt in Zusammenarbeit mit dem Markt Eckental auf dem Festplatz Eckenhaid ab Mittwoch, sechsten Mai, vorübergehend eine Grüngutannahmestelle ein. Der Wertstoffhof in Eckental nimmt dann wieder alle Fraktionen außer Grüngut zu den üblichen Öffnungszeiten an. Diese sind Montag von 13 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr. An Wertstoffhof und Annahmestelle am Festplatz sind die empfohlenen Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt einzuhalten. Insbesondere ist auf einen Abstand von mindestens 1,5 m zu achten. Begleitpersonen dürfen nur auf die Anlagen, wenn sie zum Entladen des Fahrzeuges und zum Befüllen der Container gebraucht werden. Eine Unterstützung durch das Wertstoffhofpersonal ist momentan leider nicht möglich. Derzeit dürfen aufgrund der Abstandsvorgaben nur wenige Fahrzeuge gleichzeitig auf alle Anlagen. Daher sollte eine Anlieferung an den Wertstoffhöfen weiterhin nur in dringenden Fällen erfolgen.

Zusätzliche Abgabemöglichkeiten am Wertstoffhof Eckental

Ab Mittwoch, sechsten Mai, werden auf dem Wertstoffhof Eckental zu den üblichen Öffnungszeiten wieder alle Fraktionen mit Ausnahme von Grüngut angenommen. Um die Anlieferungen zu koordinieren und einen Rückstau zu verhindern, sind Anlieferungen weiterhin nur nach vorheriger Terminvergabe unter 09126 9104 (nur während der Öffnungszeiten besetzt) möglich. Vor allem in den ersten Tagen ist mit längeren Wartezeiten bei der telefonischen Terminvereinbarung zu rechnen.

Hinweis zur provisorischen Grüngutannahme auf dem Festplatz Eckenhaid

Die Abgabe von Grüngut ist ohne Termin von Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr möglich, eine Ablagerung außerhalb der Öffnungszeiten ist nicht gestattet. Die Abgabemenge ist auf 1 m³ Grüngut begrenzt. Wer bereits einen Rabatt für Eigenkompostierung erhält, darf nicht anliefern. Die Anfahrt erfolgt über Sandstraße – Sudetenstraße – Weiherstraße – Friedhof (Siehe Skizze).

Weitere Informationen

Der Wertstoffhof in Buckenhof/Spardorf bleibt geschlossen, da aufgrund der räumlich begrenzten Kapazitäten die derzeit notwendigen Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Außerdem sei hier ein Rückstau in den angrenzenden Busbahnhof zu erwarten. Weitere Informationen zu den vom Landkreis betriebenen Wertstoffhöfen und zur Kompostierungsanlage Medbach sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.erlangen-hoechstadt.de verfügbar. Öffnungszeiten und aktuelle Hinweise zu den Wertstoffhöfen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in Herzogenaurach und Medbach sowie die Grüngutannahmestelle Herzogenaurach sind auf der Homepage des Zweckverbandes unter www.zva-erlangen.de veröffentlicht.