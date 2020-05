Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 01.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 01.05.2020

Bamberg. Am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Promenade zu einem Ladendiebstahl. Durch zwei weibliche Personen wurden verschiedene Lebensmittel in einem mitgeführten Kinderwagen versteckt. Die Beiden verließen anschließend den Supermarkt, ohne zu bezahlen. Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnten die Lebensmittel aufgefunden werden. Die beiden Personen werden nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls angezeigt.

Bamberg. Ebenfalls zu einem Ladendiebstahl kam es gegen 15:15 Uhr in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße. Dort entwendeten zwei männliche Personen Lebensmittel, indem sie diese in einen mitgeführten Rucksack versteckten. Beide erwartete nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Bamberg. Im Zeitraum des 29.04.20 bis 30.04.2020 ca. 14:30 Uhr, wurden mehrere Gegenständen in einem Gartengrundstück in der Egelseestraße in Bamberg beschädigt. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0951/9129-0 entgegen genommen.

Bamberg. Am Donnerstag Nachmittag kam es im Stadtteil Gaustadt, Höhenstraße, Fritz-Eberle-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 65-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Gaustadt übersah hierbei das geltende Rechts-Vor-Links. Ein 57 jähriger Mann, ebenfalls aus Gaustadt, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000,- Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bamberg. Am Donnerstag stellte ein 52 jähriger Mann aus Bamberg seinen Pkw auf dem Kaufland-Parkplatz in der Forchheimer Straße ab. Im Zeitraum von 17:45 – 18:15 Uhr wurde der Pkw durch ein anderes Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die PI Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-0 zu melden.

Bamberg. Am Freitag, gegen ca. 02:00 Uhr, wurde der Polizei Bamberg mitgeteilt, dass ein Radfahrer die Gaustadter Hauptstraße befahre und über die gesamte Fahrbahnbreite schwanke. Durch eine Streife konnte ein 26 jähriger Mann aus Bamberg angetroffen werden. Dieser stand sichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert, welcher deutlich über den erlaubten Werten lag. Zudem bestand der Verdacht, dass Drogen konsumiert wurden. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Durchsuchung konnte noch verschiedenes Rauschgift aufgefunden werden. Diese führte der Mann illegal mit sich. Dem Mann erwarten nun verschiedene Anzeigen. Die Fahrerlaubnisbehörde wird zudem über diesen Vorfall informiert. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann während seiner Fahrt andere, geparkte Pkws beschädigt hatte, werden Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich bei der PI Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 01.05.2020

ASCHBACH. Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Würzburger Straße gerufen. Hier war ein 57jähriger VW-Passat-Fahrer mit Pferdeanhänger beim Linksabbiegen mit einem im gleichen Moment im Überholvorgang befindlichen VW-Golf-Fahrer zusammen gestoßen. Der 51jährige Golf-Fahrer kam anschließend noch nach links von der Straße ab. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, die Ladung blieb unbeschädigt.

TROSDORF. Um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Mittagszeit des Donnerstags ereignete. Im Bereich der Einkaufsmärkte in der Industriestraße war hierbei ein weißer VW-Golf angefahren und im Heckbereich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 01.05.2020

Bayreuth. Unbekannte Graffitischmierer: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Straße Neunundneunzig Gärten eine Garage besprüht. Als Tatzeitraum wird die Zeit von 22.00 Uhr – 03.30 Uhr angenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wir Hinweise auf den oder die Täter machen kann, möchte sich bitte bei der PI Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 01.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 01.05.2020

FORCHHEIM. Gestern Morgen kam es in der Steinbühlstraße zu einem Brand im dortigen Wertstoffhof. Gegen 08.00 Uhr, meldeten Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes der Leitstelle, dass auf dem Werksgelände eine Papier-Recycling-Maschine in Vollbrand geraten ist. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf die dort gelagerten Papierabfälle konnte durch Löschmaßnahmen der Mitarbeiter, bis zum Eintreffen der FFW Forchheim verhindert werden. Die weiteren Löschmaßnahmen der Feuerwehr gestalteten sich aufgrund der Dimension der Maschine und mehreren Tonnen Papier als schwierig. Die Maschine musste zum Teil demontiert werden, um den Brandherd lokalisieren zu können. Mögliche Brandursache dürfte eine Akkuzelle gewesen sein, welche sich des Öfteren im Papiermüll befinden. Ein Fremdverschulden konnte jedenfalls ausgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Personen kamen glücklicher Weise nicht zu Schaden.

FORCHHEIM. Ein pöbelnder Mann zog gestern Abend durch die Forchheimer Innenstadt und belästigte mehrere Passanten. Bereits ab 17:00 Uhr gingen bei der PI Forchheim mehrere Anrufe von aufgebrachten Bürgern ein, die berichteten, von einem Ausländer an verschiedenen Orten in der Innenstadt belästigt und beleidigt worden zu sein. Eine Streife konnte schließlich einen 23jährigen Iraker aufgreifen. Der bereits amtsbekannte Mann stammte aus einer nahegelegenen Asylunterkunft und zeigte sich bei der Kontrolle wenig einsichtig. Einem ausgesprochenen Platzverweis leistete er keine Folge, weswegen er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste. Strafanzeige wegen Beleidigung wollte gegen ihn niemand stellen. Nichtsdestotrotz erhielt er eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, weil er gegen die geltenden Bestimmungen der Corona-Ausgangsbeschränkung verstoßen hatte.

Ebenfalls pöbelnd und beleidigend verhielt sich gestern Abend ein anderer, ebenfalls polizeibekannter Mann in der Klosterstraße. Der 54jährige hielt sich längere Zeit vor dem Eingang der Sparkassen Hauptstelle auf, konsumierte Bier und belästigte mehrfach Kunden. Der Aufforderung der Angestellten, die Örtlichkeit zu verlassen kam er nicht nach. Erst als ihm eine hinzugerufene Streife einen Platzverweis aussprach und ihm die Gewahrsamnahme androhte, entfernte er sich widerwillig. Weil er die eingesetzten Beamten dann aber noch als „Faschisten“ beschimpfte, erhielt er eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 01.05.2020

Hiltpoltstein. In einem Waldstück nahe der B2 Abzweigung Wildenfels stellte der Pächter eine wilde Müllablagerung in Form von Bauschutt und sonstigem Müll fest. Im Verlaufe der Woche waren bereits an weiteren in der Nähe befindlichen Örtlichkeiten ähnliche illegale Abfallentsorgungen aufgenommen worden. Die Polizei Ebermannstadt bittet daher um Zeugenhinweise (09194/73880).

Sonstiges. Im Verlauf der „Freinacht“ gab es im Bereich der PI Ebermannstadt keine anlaßbezogenen Einsätze. Auch in Bezug auf die Ausgangssperre gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 01.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 01.05.2020

B303, LUDWIGSCHORGAST. Zu Riskanten Fahrmanövern kam es am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr, als zwei BMW-Fahrer hintereinander auf der B303 von Ludwigschorgast in Richtung Neuenmarkt unterwegs waren. Ersten Erkenntnissen nach, versuchte der hintere Fahrer, den vor ihm befindlichen BMW zu überholen, woraufhin dieser wiederholt beschleunigte und abbremste, um das Überholen und auch ein Wiedereinscheren zu verhindern. Als nach einiger Zeit Gegenverkehr entgegenkam, gelang es dem Überholenden schließlich doch, sich gerade noch vor das andere Fahrzeug zu setzen und somit einen Zusammenstoß zu verhindern. Den Angaben nach hielt der entgegenkommende Pkw kurz an und unterhielt sich mit mindestens einem der Beteiligten. Da der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs möglicherweise Angaben zum genauen Hergang des Vorfalls machen kann, wird er gebeten, sich unter 09221/6090 mit der PI Kulmbach in Verbindung zu setzen.