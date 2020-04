Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 30.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 30.04.2020

BAMBERG. Vor einem Restaurant in der Oberen Sandstraße wurde am Montagmittag zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr eine dort aufgestellte Skulptur mit der Aufschrift „La Vita“ gestohlen. Der Gegenstand hat einen Zeitwert von etwa 100 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass in einem Garten in der Kapellenstraße ein hochwertiges herrenloses Fahrrad abgestellt ist. Bei der Überprüfung im Fahndungssystem der Polizei stellte sich heraus, dass das blaue Giant-Fahrrad am Montagnachmittag gestohlen worden war. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher; die Ermittlungen nach dem Täter dauern an.

BAMBERG. Am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr wurden in der Moosstraße zwei Männer an einem Altkleidercontainer beim Diebstahl von Bekleidung erwischt. Die beiden Männer waren beim Eintreffen der Polizei zwar nicht mehr am Tatort, konnten aber kurze Zeit später ermittelt werden.

BAMBERG. An einem Geschäft in der Kleberstraße wurde zwischen Dienstagabend, 22.00 Uhr, und Mittwochfrüh, 07.30 Uhr, die Ladentüre eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 70 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die PI Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Vermutlich beim Vorbeifahren an einem geparkten silberfarbenen Hyundai i30 hat zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr, und Mittwochmittag, 12.30 Uhr, ein Unbekannter in der Würzburger Straße den linken Außenspiegel beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 50 Euro.

BAMBERG. Zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 14.20 Uhr, wurde in der Geisfelder Straße der linke Außenspiegel eines dort geparkten weißen VW Kombi abgefahren. Dieser Spiegel und vermutlich auch der Spiegel des Unfallverursachers wurden zwar auf einer dortigen Mauer abgelegt, vom Verursacher fehlt allerdings jede weitere Spur, weshalb die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise entgegen nimmt.

BAMBERG. In der Burgheimer Lage wurde zwischen Dienstagnachmittag, 14.00 Uhr, und Mittwochabend, 20.20 Uhr, die Fahrertüre eines dort geparkten roten Fiat 500 angefahren. An diesem Fahrzeug hinterließ der unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1800 Euro.

BAMBERG. Kurz vor 12.00 Uhr am Mittwoch wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Berliner Ring informiert. Wie sich herausstellte, fuhr ein Ford-Fahrer in stadteinwärtiger Richtung und wollte nach rechts in die Moosstraße abbiegen. Hierbei übersah er zwei Radfahrer, weshalb der Radler nicht mehr abbremsen konnten und über die Motorhaube stürzte. Die Begleiterin des Mannes stieß dann noch gegen den Pkw des Unfallverursachers. Beide Personen verletzten sich leicht und mussten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert.

BAMBERG. Donnerstag kurz nach Mitternacht wurde die Polizei zum Münchner Ring gerufen, weil sich dort zwei Frauen schlagen würden. Beim Eintreffen auf dem Parkplatz eines Supermarktes stellte sich heraus, dass eine 20-Jährige ihre Widersacherin von hinten angegriffen hatte und diese würgte. Die 21-jährige Geschädigte griff daraufhin die andere Frau an und warf eine Flasche nach ihr. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand; allerdings wurde die Armbanduhr der 20-jährigen Täterin leicht beschädigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 30.04.2020

HIRSCHAID. Beim Abbiegen von der Nürnberger Straße nach links in eine Einfahrt übersah Mittwochvormittag ein 60-jähriger BMW-Fahrer einen 14-jährigen Radfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Rad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.700 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 30.04.2020

BAYREUTH. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth zogen am Mittwochnachmittag einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten noch zahlreiche Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Die Kripo Bayreuth übernimmt hier die Ermittlungen. Gegen 16.30 Uhr geriet der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug im Stadtteil Saas in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest bestätigte die ersten Feststellungen der Streifenbesatzung. Daraufhin musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des im Landkreis Bayreuth wohnenden 36-Jährigen. Hierbei fanden die Polizisten eine größere Menge Ecstasy-Tabletten sowie weitere Betäubungsmittel und beschlagnahmten das Rauschgift. Hier übernimmt das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth die weiteren Ermittlungen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 30.04.2020

HEINERSREUTH, LKR. BAYREUTH. Einen erheblich alkoholisierten Autofahrer zogen Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth am Mittwochabend aus dem Verkehr. Der Mann war bereits am Sonntag alkoholisiert unterwegs und musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet erneut ein Ermittlungsverfahren. Kurz nach 19 Uhr fiel einem aufmerksamen Augenzeugen der in Schlangenlinien fahrende Wagen auf. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Verkehrssünder an seiner Wohnadresse noch im Fahrzeug sitzend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Daraufhin musste der 63-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein mussten die Beamten nicht mehr sicherstellen, da er diesen am vergangenen Sonntag nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben musste. Der Mann muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 30.04.2020

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 42-jährige Audi-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße FO 28. Als ein Reh plötzlich die Fahrbahn querte, musste sie so stark bremsen, dass eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin ihr auffuhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6.000,– Euro.

FORCHHEIM. In der Zeit von Montag, 27.04.2020, 10:00 Uhr bis Mittwochmittag hatte ein 61-Jähriger seinen Pkw in der Schlesierstraße abgestellt. Als er sein Fahrzeug umparken wollte, musste er eine Beschädigung am Scheinwerfer vorne links feststellen sowie, dass der Kotflügel an aus der Verankerung gerissen wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1.000,– Euro zu kümmern. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon-Nr. 09191/7090-0 erbeten.

FORCHHEIM. Am Mittwochmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Anwesen in der Zweibrückenstraße ein in im Hausflur abgestelltes Paket. Inhalt des Pakets waren Schuhe. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten unter Rufnummer 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 30.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 30.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 30.04.2020

Fehlanzeige.