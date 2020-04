Landgericht Bamberg: Verhandlungen wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und wegen Vergewaltigung

Terminmitteilung betreffend 19.Kalenderwoche 2020

In der 19.Kalenderwoche 2020 finden am Landgericht Bamberg folgende (erstinstanzliche) Hauptverhandlungenin Strafsachen statt: 1.Das Strafverfahrengegen den 55-jährigen S. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und anderen Delikten am 05.05.2020, 09:00 Uhr, vor der Großen Strafkammer (Az. 33KLs 1105Js 18431/19). Dem Angeklagten liegen insgesamt 14 sexuelle Übergriffe an seiner im Jahr 2000 geborenen Stiefenkelin im Zeitraum von 2012 bis 2017 zur Last. Unter anderem soll der Angeklagte im Zeitraum von 2012 bis 2014 im Rahmen von Besuchen bei sich zu Hause in Buttenheim oder bei Ausfahrten für seinen Arbeitgeber, bei welchen er teils von der Geschädigten begleitet wurde, mit der Geschädigten, die damals noch ein Kind war (d.h. unter 14 Jahren alt), mindestens drei Mal den vaginalen Geschlechtsverkehr vollzogen haben.

Außerdem soll der Angeklagte in weiteren 10 Fällen von 2014 bis 2017 bei Besuchen oder bei Ausfahrten für seinen Arbeitgeber, den vaginalen, oralen und analen Geschlechtsverkehr mit der Geschädigten vollzogen haben. Im Anschluss soll er der Geschädigten Geldbeträge im Umfang von 20 bis 50 EUR zur Verfügung gestellt haben.

Fortsetzungstermin:18.05.2020, 09:00 Uhr

2. Das Strafverfahren gegen den 35-jährigen D. wegen Vergewaltigung und anderen Delikten am 07.05.2020, 09:00 Uhr, vor der Großen Strafkammer (Az. 31 KLs 1105 Js 11859/19). Dem Angeklagten liegt zur Last, im in den frühen Morgenstunden des 21.10.2018, auf dem Nachhauseweg von einer Feier neben der Bundesstraße 470 Nähe Adelsdorf, in erheblich alkoholisiertem Zustand,seine Ehefrau gezwungen zu haben, mit ihm den oralen, vaginalen und analen Geschlechtsverkehr durchzuführen. Die Geschädigte, die selbst erheblich alkoholisiert gewesen sein soll und den Angeklagten nicht erkannt haben soll, soll sich hiergegen gewehrt haben, der Angeklagte soll sie zu Boden gedrückt haben. Außerdem wird dem Angeklagten vorgeworfen,am 20.07.2019 gegen 08:00 Uhr, wiederum alkoholisiert,auf dem Radweg zwischen Igensdorf und Langensendelbach eine Joggerin mit dem Fahrrad zunächst verfolgt und durch Anfahren zu Boden gebracht haben, um an ihrsexuelle Handlungen vorzunehmen. Der Angeklagte soll die Geschädigte mehrfach geschlagen und an den Haaren zu einer nahegelegenen Scheune gezerrt haben. Infolge des Vorbeifahrens eines PKW und einer zufällig in der Nähe befindlichen Polizeistreife, soll der Angeklagte erkannt haben, dass er sein Vorhaben nicht weiter ausführen könne und soll die Geschädigte kurz losgelassen haben, welche daraufhin flüchten konnte.

Fortsetzungstermine: 13.05.2020, 20.05.2020, jeweils 09:00 UhrBezüglich sonstiger Fortsetzungsterminevon bereits früher begonnenen erstinstanzlichen Strafverfahren vor dem Landgericht Bamberg wird auf die früheren Mitteilungen verwiesen