Bamberg: 5. Mai 2020 – Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – Malteser Schulbegleitung – Inklusionsarbeit in Zeiten von Corona

Bamberg. Corona wirbelt die Welt durcheinander. Auch Kinder mit Beeinträchtigung, die auf eine Regel- oder Förderschule gehen, leiden unter den Folgen der Pandemie. Über 660 Schulbegleiter in Bayern unterstützen in der Regel Kinder in ihrem Schulalltag. „Schulbegleiter ermöglichen Kindern mit Handicap den Besuch einer Regelschule, was für die Entwicklung und das Selbstwertgefühl der Betroffenen eine enorme Hilfe ist“, sagt Sandra Morsbach, Leiterin des Schulbegleitdienstes im Bezirk Nürnberg. Auch in der Coronazeit und den damit erfolgten Schulschließungen waren die Malteser für ihre Klienten da. „Wo es ging, haben unsere Schulbegleiter telefonischen Kontakt zu den Familien gehalten“, so Morsbach. Seit dem 27. April läuft der Schulbetrieb wieder an und damit auch vermehrt der Einsatz der Schulbegleiter. Dieser hat sich aber verändert, erklärt Morsbach: „Normalerweise haben Schulbegleiter einen engen Kontakt zu den anvertrauten Kindern. Dieses müssen wir natürlich – gemäß allen Hygiene- und Abstandsvorschriften aktuell anpassen.“ Dennoch ist Morsbach froh, dass wieder Alltag in das Leben der Kinder mit Behinderung eintritt. „Für die Kinder sind geregelte Abläufe wichtig. Dass es jetzt wieder zur Normalität zurückgeht, wenn auch in kleinen Schritten, ist eine große Hilfe und Entlastung.“

Der Malteser Schulbegleitdienst in Bayern

Über 660 Malteser Schulbegleiter unterstützen in Bayern Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Kindergärten und –krippen, in Horten und Schulen. Diese Helfer ermöglichen den Besuch und die tatsächliche Teilhabe in der entsprechenden Einrichtung. Sie sind dabei die stillen Helfer im Hintergrund, die Betroffenen bei Bedarf zur Hand gehen „Unser Anspruch ist die Chancengleichheit für alle“ erläutert Sandra Morsbach. Bei der individuellen Einzelbetreuung in der Einrichtung stehen dabei die Entwicklung der Selbstständigkeit und die Integration in die Gruppe bzw. in die Klasse im Vordergrund.

Mit der 2008 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention wurde die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen bestärkt. „Seit dem Beschluss haben wir vielen Familien helfen können. Die Nachfrage ist aber weiter groß. Die Malteser Schulbegleiter versuchen, allen Anfragen nachzukommen und zu helfen. Eine 100% Umsetzung ist aber nach wie vor eine große Herausforderung für Eltern, Kind bzw. Jugendlichen sowie die Einrichtung“, sagt Morsbach. Eine der Hauptaufgaben des Malteser Schulbegleitdienstes ist, hierbei alle Beteiligten zu unterstützen und dem Kind bzw. dem Schüler bedarfsgerechte Hilfen zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum Malteser Schulbegleitdienst erhalten Interessierte unter der

Telefonnummer 0911/96891-28 oder auf der Homepage www.malteser-schulbegleitdienst.de.