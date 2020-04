VGN Großraum Nürnberg: Start der Freizeitbuslinien verschoben

Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern gelten noch bis 3. Mai 2020. Daher können die Freizeitbuslinien im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) den Betrieb nicht zu ihrem geplanten Starttermin am 1. Mai 2020 aufnehmen. Gemeinsam mit den Landkreisen und Kommunen hat der VGN beschlos-sen, den Start der Freizeitbuslinien zu verschieben. Normalerweise hätten die 24 Freizeitbuslinien im VGN am 1. Mai 2020 die Saison eröffnet. Sie haben im letzten Jahr über 100.000 Fahrgäste zuden schönsten Ausflugszielen im VGN-Gebiet gebracht. Wann die beliebten Freizeitbusse 2020 den Betrieb aufnehmen können, hängt davon ab, welche Regelungen in den nächsten Wochen in punkto Kontakt-und Ausgangsbeschränkungen getroffen werden. Sobald es Neuigkeiten gibt, informiert der VGN darüber. Informationen auch jederzeit unter vgn.de/freizeitlinien