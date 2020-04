Igensdorfer Kultursommerkonzerte wegen Coronapandemie langfristig  verschoben

Leider muß das für 17. Mai 2020 angekündigte Symphoniekonzert in St. Bonifatius Weißenohe mit Mendelssohns 2. und Saint Saens 3. Symphonie wegen der Coronakrise um ein ganzes Jahr auf Samstag, den 8. Mai 2021 verschoben werden. Wegen dem Totalausfall der Probenarbeit von Chören und Orchester seit Mitte März bis mindestens Juni oder Juli ist an eine Aufführung in diesem Jahr nicht mehr zu denken. Das Parallelkonzert in der Meistersingerhalle Nürnberg findet dann voraussichtlich am Sonntag, den 9. Mai 2021 statt. Das ursprünglich für 29. März 2020 vorgesehene „fiasco classico“ Konzert in der Sporthalle der Grundschule wurde erst einmal auf den 3. Okt. 2020 verlegt, soweit zu diesem Zeitpunkt wieder öffentliche Konzerte möglich sind. Ob das irische Open-Air mit der Band „Black Velvet“ am 10. Juli diesen Jahres im Biergarten der Klosterbrauerei Weißenohe evt. mit ausgedünnter Sitzweise stattfinden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Coronakrise und den gesetzlichen Vorgaben für öffentliche Veranstaltungen bis dahin ab. Bitte beachten Sie dazu die Tagespresse oder gehen Sie auf die Internetseite der Marktgemeinde Igensdorf unter www.igensdorf.de Button Freizeit&Gäste/Kultursommer. Wir bitten um Ihr Verständnis und versuchen, alle Konzerte zu gegebener Zeit noch zur Aufführung zu bringen !

Frank Herdegen, Kultursommerbeauftragter der Marktgemeinde