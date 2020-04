Bayreuth: Stadtbibliothek lädt zum eLearning ein

BAYREUTH – Die Stadtbibliothek Bayreuth ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, bietet für ihre Kunden aber zahlreiche Service-Angebote an, die online genutzt werden können – so zum Beispiel eLearning mit der Lernplattforum „LinkedIn Learning“. E-Learning kann viele Vorteile haben. Man kann zeit- und ortsunabhängig sowie selbstgesteuert lernen, hat mehr Flexibilität und Unabhängigkeit. Mit Hilfe von digitalen Videokursen, die rund um die Uhr und von überall nutzbar sind, können Interessierte ihr Wissen erweitern. Ob Freizeit, Beruf der Weiterbildung – für jeden ist etwas dabei. Die Lernpattform bietet eine umfangreiche Auswahl an Online-Lerninhalten aus den Bereichen Business- und Software-Skills, Kreativität und Produktivität, Führung und Management, Bildbearbeitung und Fotografie, Kommunikation und Präsentation, Informatik und Webdesign. Aktive Mitglieder der Bibliothek erhalten einen kostenlosen Zugang zur Lernplattform. Die Nutzungsdauer hängt von der Gültigkeit des Bibliotheksausweises ab, längstens jedoch bis November dieses Jahres.

Wer Interesse an diesem Angebot hat, schreibt bitte eine Mail an lernstudio@stadt.bayreuth.de und gibt die Nummer seines Bibliotheksausweises an. Er wird dann nach Bearbeitung seiner Anfrage zur Lernplattform hinzugefügt und erhält eine

Bestätigungs-E-Mail inklusive Anleitung zur Registrierung und Nutzung der Lernplattform.