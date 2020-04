Landratsamt Bamberg: „Zahl der Infizierten geht weiter zurück“

Aktuell sind 213 Personen in Stadt und Landkreis Bamberg mit dem Covid-19-Virus infiziert

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Bamberg ist weiter rückläufig. In den zurückliegenden zehn Tagen sind doppelt so viele Menschen aus der Quarantäne entlassen worden wie neu Infizierte dazukamen. Am 13. April waren insgesamt 319 Personen infiziert. Aktuell sind es 213 Menschen. Die Zahl der Infizierten errechnet sich aus der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit März (553 – plus 4 gegenüber dem Vortag) abzüglich der als geheilt geltenden Menschen (295 – plus 7 gegenüber dem Vortag) und der Verstorbenen (43 – plus 2 gegenüber dem Vortag).