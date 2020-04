Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 22.04.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Briefkasten aufgerissen

BAMBERG. In der Zeit zwischen Samstag, 18.04.2020 und Dienstag, 21.04.2020 rissen Unbekannte die Klappe eines Briefkastens in der Hauptwachstraße auf. Ob aus dem Briefkasten des Friseurladens etwas entwendet wurde, ist unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf 30 Euro.

Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Unfallfluchten

BAMBERG. Ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hallstadter Straße, abgestellter silberner Renault wurde am Samstag, 18.04.2020, gegen 11:00 Uhr von einem Unbekannten vorne rechts angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die zum genannten Zeitraum etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Fahrradreifen von Rad entwendet

SCHEßLITZ. In der Zeit vom 16. bis 21. April entwendeten unbekannte Täter von einem in der Bamberger Straße versperrt abgestellten weiß/grünen Mountainbike der Marke Cube die beiden Reifen sowie das Schloss. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib der Fahrradteile bzw. zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Beim Aussteigen Radfahrerin übersehen

HALLSTADT. Beim Öffnen der Fahrertüre übersah am Dienstagnachmittag in der Landsknechtstraße eine 43-jährige Toyota-Fahrerin eine vorbeifahrende 27-jährige Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, stieß gegen die Fahrertüre und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand kein Schaden.

Aschenreste lösten Feuer aus

Roßdorf a.F. Die Bewohnerin eines Anwesens in der Dorfstraße entsorgte Mittwochmorgen die Aschenreste in einem Restemüllbeutel und stellte diesen vor die Terrassentür. Der Beutel geriet in Brand und das Feuer breitete sich auf die Wohnung aus. Beim Versuch zu Löschen verletzten sich zwei Bewohner leicht. Die freiwilligen Feuerwehren Roßdorf a.F., Strullendorf, Leesten, Geisfeld, Wernsdorf, Litzendorf, Melkendorf, Buttenheim und Hirschaid waren im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Unter Drogen auf „frisierten“ Mofaroller

Bamberg. Wegen seiner recht flotten Fahrweise fiel am Dienstagnachmittag ein 23jähriger Fahrer eines Mofarollers einer Streife der Verkehrspolizei auf. Das Zweirad erreichte, bei erlaubten 25 km/h, eine Geschwindigkeit von fast 50 km/h. Der Zweiradpilot gab bei der Kontrolle zu, technische Veränderungen an seinem Gefährt vorgenommen zu haben. Der Mofaroller wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt. Zudem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Bußgeld, Punkte und Fahrverbot folgen.

Mofa ordentlich „frisiert“

Schlüsselfeld. Weil er mit seinem Mofa am Dienstagmorgen doppelt so schnell, wie die erlaubten 25 km/h, unterwegs war, fiel der 17jährige Fahrer des Zweirads einer Streife der Verkehrspolizei auf. Bei der folgenden Kontrolle räumte er technische Manipulationen an seinem Gefährt ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da er die nun erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt wird er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Polizeiinspektion Forchheim

FORCHHEIM. Am Dienstagabend ging bei der Polizeiinspektion Forchheim die Mitteilung ein, dass sich hinter einem Einkaufsmarkt im Forchheimer Süden mehrere Jugendliche nicht an die Regelungen zum Infektionsschutz bzgl. des Corona-Viruses halten würden.

Die eintreffende Streife einer Bamberger Einsatzeinheit konnte vor Ort einen 16-Jährigen aus Nürnberg und einen Gleichaltrigen aus Forchheim feststellen.

Der Nürnberger Jugendliche ging sofort beleidigend, aggressiv und provozierend auf die Polizeibeamten zu. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, versuchte er erfolglos zu flüchten und leistete danach heftigen Widerstand. Schließlich löste er dann auch noch einen Rettungsdiensteinsatz aus, indem er eine Ohnmacht vortäuschte. Den herbeigeeilten Sanitätern gegenüber gab er dann aber an, dass er lediglich „eine Runde schlafen“ wolle.

Auch im Haftraum der Polizeiinspektion Forchheim kam der in Gewahrsam Genommene nicht zur Ruhe. Er bedrohte und beleidigte die Beamten und randalierte derart heftig, dass er schließlich in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden musste.

Erst im Januar war der jugendliche Straftäter in Nürnberg aufgefallen. Er hatte damals ein verbotenes Einhandmesser mitgeführt und war gewalttätig gegen die ihn kontrollierenden Polizeibeamten vorgegangen.

Gegen ihn wird nun ein weiteres Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung geführt. Außerdem wird er wohl die Kosten für den von ihm mutwillig veranlassten Rettungsdiensteinsatz tragen müssen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfallfluchten

Ebermannstadt. Im Zeitraum vom Samstag bis Dienstag wurde in der Altweiherstraße/Karl-Hertel-Weg vermutlich von einem Zuliefer-Lkw eine Garagenwand angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Eine Schadensregulierung wurde nicht vorgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Sonstiges

Ebermannstadt. Am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr betankte ein bisher unbekannter Motorradfahrer sein Kraftrad und verließ das Tankstellengelände ohne seine Tankschuld in Höhe von 12 Euro zu begleichen. Am Fahrzeug war das entstempelte Kennzeichen FO-XI 72 angebracht. Bei dem älteren schwarzen Motorrad könnte es sich um eine Suzuki handeln. Der Fahrer war ca. 185 cm groß, um die 50 Jahre alt, hatte eine normale Figur und trug einen Dreitagebart. Er hatte lückenhafte Zähne und trug einen schwarzen Helm. Der Mann sprach fränkisch. Das entstempelte Kennzeichen fiel bereits im letzten Jahr im Raum Igensdorf bei einer Straftat auf. Die Ermittlungen wegen eines Tankbetrugs wurden aufgenommen und die Polizei Ebermannstadt, Tel.-Nr. 09194/73880, bittet um Hinweise zur Klärung der Straftat.

Wem ist das schwarze Motorrad mit dem entstempelten Kennzeichen aufgefallen bzw. wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs machen?