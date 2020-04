Bayreuth: vhs-daheim lädt zum Vortrag über Thema 75 Jahre Kriegsende ein

Im Rahmen der Online-Veranstaltungsreihe „vhs-daheim“ der bayerischen Volkshochschulen empfiehlt die vhs Bayreuth Interessierten einen Vortrag zum Thema 75 Jahre Kriegsende. Er ist am Donnerstag, 23. April, um 19.30 Uhr, über www.youtube.vhs-daheim.de abrufbar. Veranstalter ist die Volkshochschule Rhön und Grabfeld. Am 8. April 1945 wurde das Grabfeld im Verlauf des Zweiten Weltkriegs von US-Truppen eingenommen. An diesem Tag war „Weißer Sonntag“ und an vielen Orten wurden Kommunion-und Konfirmationsfeiern abgehalten, die Feiern endeten jedoch mitunter jäh. Der 8. April war ein kühler Tag mit strahlendem Sonnenschein. Die Grabfelder rechneten in Anbetracht des nahenden Geschützlärms stündlich mit dem Einmarsch der US-Army. Kreisheimat-und Kreisarchivpfleger Reinhold Albert hatvor 25 Jahren (1995) über das Kriegsende im Grabfeld geschrieben und dafür zahlreiche Zeitzeugen befragt. Er hat seitdem zahlreiches weiteres Material über das Kriegsende im Grabfeld gesammelt, das von überregionaler Bedeutung ist.