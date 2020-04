Arbeitsgemeinschaft der Schülerzeitung des Graf-Münster-Gymnasiums aus Bayreuth spenden 481 Euro an das Rote Kreuz

Bayreuth, 21.04.2020 – Inspiriert von der großzügigen Spende der Start-Gebühren des Maisel’s Fun Runs an das Rote Kreuz in Bayreuth, hat das Team der Arbeitsgemeinschaft Schülerzeitung des Bayreuther Graf-Münster-Gymnasiums beschlossen, die Werbeeinnahmen ihrer Schülerzeitung, sowie Spenden von Mitgliedern der Schulfamilie, in Höhe von 481 Euro ebenfalls an das Bayreuther Rote Kreuz zu spenden. „Wir freuen uns sehr über diese besondere Unterstützung unserer Rot-Kreuz-Arbeit durch die engagierten jungen Menschen der AG Schülerzeitung des Graf-Münster-Gymnasiums und wissen die Großzügigkeit des Schülerprojektes uns eine Spende zukommen zu lassen sehr zu schätzen“, so Markus Ruckdeschel, der Kreisgeschäftsführer des BRK Kreisverbandes Bayreuth. Oberstudienrat Marcus Illig nutzte aus Infektionsschutz-Gründen die Möglichkeiten der kontaktlosen Spendenübergabe an das Rote Kreuz in Bayreuth. Der BRK Kreisverband Bayreuth bedankt sich für die großzügige Unterstützung!