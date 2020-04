Impuls während der stillen Zeit ohne Gottesdienste während des Corona-Virus

IMPULS WÄHREND DER STILLEN ZEITOHNE GOTTESDIENSTE WÄHREND DES CORONA-VIRUS

Montag, 20.04.2020

Die Ärmsten der Armen in den Entwicklungsländern nicht vergessen„Täglich erhalte ich erschreckende Nachrichten aus allen Kontinenten über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Senegal und in Simbabwe, auf den Philippinen und in Indien, in Bolivien und Guatemala gibt es ähnliche Maßnahmen der Regierungen wie bei uns, um Infektionen mit Covid-19 zu verhindern und die Pandemie zu beherrschen. Sie legen auch dort das öffentliche Leben lahm. Die Auswirkungen für die Bevölkerung sind aber viel gravierender als bei uns.“Da es keine Lebensmittelvorräte gebe und die Versorgung von außen gestoppt sei, drohten schwere Hungerkatastrophen in die-sen Ländern. Besonders seien die rund 400 Millionen Schulkinder betroffen, die keine Schulspeisung bekämen. Auch die familiären, ethnischen und nationalen Konflikte eskalierten. Schon jetzt gebe es verstärkt Raubüberfälle, Vertreibungen von Ackerflächen sowie Plünderungen von Lebensmittelgeschäften, sowie von Apotheken und Kliniken, um an Medikamente zu kommen. Die me-dizinische Versorgung sei teilweise katastrophal. Der Erzbischof mahnte: „Wir dürfen die Ärmsten der Armen in den Entwick-lungsländern aus Nächstenliebe und auch aus Eigenliebe nicht vergessen.“Es sei verständlich, dass sich derzeit die Bevölke-rung und die Regierungen in Deutschland und die Europäische Union mit ihren Problemen, die aus der Corona-Krise entstehen, beschäftigten und alles tun, um der Pandemie Herr zu werden. „Die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika sind Men-schen wie wir, und sie leiden mehr als wir. Sie sind unsere Schwestern und Brüder, und wir müs-sen ihnen aus Nächstenliebe helfen.“Der Erzbischof wies darauf hin, dass die kirchlichen Hilfswerke Misereor, missio, Renovabis, Caritas Inter-national und das Missionsärztliche Institut ihre finanziellen Mittel für Hilfsprojekte einsetzen, um die Menschen dort zu unterstützen, und bat um Spenden.„In einer globalen Welt sind auch alle Probleme, Nöte und Schwierigkeiten global“, so Schick. Die Corona-Krise könne die Flüchtlingsbewegungen verstärken, die auch Europa erreichen. „Die Not in den armen Ländern lähmt den internationalen Handel, Import und Export von Gütern, was unsere Wirtschaft besonders trifft. Die Einschränkung der Mobilität betrifft die Lebensmittel-und Gütertransporte wie auch den Tourismus und Urlaub. Entweder wir kümmern uns um die Welt und retten sie oder wir beschädigen uns alle –nachhaltig.“

Christian Deuber

Gemeindereferent im Seelsorgebereich Forchheim

Dekanatsjugendseelsorger des BDKJ im Regionalverband Forchheim

Büro/Besuchsadresse: Pfr.-Dr.-Marquardt-Platz 3 – 91336 Heroldsbach