Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 15.04.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Kennzeichendiebstahl

BAMBERG. Zwischen Sonntagmittag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, wurden am Eichendorffplatz von einem dort geparkten grauen Seat Ibiza die beiden amtlichen Kennzeichen gestohlen. Der Entwendungsschaden wird von der Polizei auf etwa 60 Euro beziffert.

Außenfassade mit Graffiti beschmiert

BAMBERG. Über das Osterwochenende wurde die Außenfassade eines Firmengeländes in der Rheinstraße mit Graffiti besprüht. Der oder die Täter richteten Sachschaden von etwa 1000 Euro an.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Dienstagmittag gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Zeuge am Schönleinsplatz gegenüber einer dortigen Bankfiliale, wie die Fahrerin eines gelben Fiat Panda gegen den linken Außenspiegel eines geparkten grauen Seat Ibiza stieß und danach einfach weiter fuhr. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte die Verantwortliche, eine 68-jährige Frau, schnell von der Polizei ermittelt werden. Der angerichtete Fremdsachschaden wird von der Polizei auf etwa 100 Euro beziffert.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Eine 65-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Hafenstraße beim Kreisverkehr, weil sie am Bordstein der Verkehrsinsel hängen blieb. Die Frau musste mit Prellungen und einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden.

BAMBERG. Am Dienstagabend kurz vor 20.30 Uhr hat in der Oberen Königstraße ein Ford-Fahrer einen BMW-Fahrer geschnitten, der daraufhin sein Fahrzeug abbremste. Ein folgender Motorradfahrer ist daraufhin dem BMW-Fahrer auf das Fahrzeugheck aufgefahren und anschließend geflüchtet. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Asche setzt Mülltonne in Brand

BAMBERG. Am Dienstagfrüh gegen 06.30 Uhr schüttete ein 46-jähriger Mann in einem Wohnanwesen im Bamberger Nord-Osten noch nicht ganz abgekühlte Asche in eine Mülltonne, die daraufhin in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte die Biotonne ablöschen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 150 Euro beziffert.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

HALLSTADT. Ein in der Gartenstraße geparkter Pkw wurde in der Nacht von Donnerstag 9. April auf Freitag 10. April an Fahrer- und Beifahrertür verkratzt. An dem schwarzen Fiat 500 entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro.

Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Diebstähle

WALSDORF. Einen gusseisernen Nähtisch entwendeten Unbekannte bereits in der vergangenen Woche in der Zeit vom Dienstagmittag auf Mittwochnachmittag aus einer Hofeinfahrt in der Straße Am Siedner. Der massive Nähtisch hat einen Wert von ca. 250,- Euro.

Wem sind in der vergangenen Woche vom 7. April auf den 8. April verdächtige Personen oder Fahrzeuge „Am Siedner“ aufgefallen? Hinweise bitte an die Landkreispolizei unter 0951/9129-310

HALLSTADT. Ein bislang Unbekannter entwendete das hintere Kennzeichen eines silbernen Opel Corsa im Birkenweg. Das Fahrzeug war von Samstag bis Dienstag an der Straße geparkt und wurde nicht bewegt.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Diese bitte an die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Sonstiges

SCHEßLITZ. Kaminasche war die Ursache eines Brandes an einem Anwesen in Peulendorf. Durch die zuvor entsorgte Kaminasche entzündeten sich zwei Mülltonnen und gerieten in Brand. Unter Mithilfe von Nachbarn und den eintreffenden Feuerwehren aus Peulendorf, Stadelhofen und Scheßlitz konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Unbekannter schlägt Person nieder

Bayreuth. Ein bislang Unbekannter schlug am frühen Mittwochmorgen in der Bayreuther Innenstadt einen Mann nieder und flüchtete. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochmorgen, gegen 05.00 Uhr begab sich ein 43-jähriger Bayreuther von seiner Wohnung in der Kulmbacher Straße, zur nahegelegenen Garage, im Bereich der Brücke über den Mistelbach, um zur Arbeit zu fahren. Nach dem Öffnen des Garagentores schlug plötzlich von hinten eine unbekannte Person dem Bayreuther unvermittelt mit einem nicht bekannten Gegenstand auf den Kopf. Trotz Gegenwehr schlug der Täter noch mehrere Male in Richtung Kopf des Opfers. Einige Schläge wehrte der 43-jährige ab, bevor er erneut am Kopf getroffen wurde und zu Boden ging. Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht, während sich das Opfer in seine Garage flüchtete und die Polizei verständigte. Durch den Angriff erlitt das Opfer diverse Verletzungen im Kopfbereich und musste durch den Rettungsdienst in ein Bayreuther Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen zum Glück nicht.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch mehrere Streifen der Polizei Bayreuth-Stadt gelang es nicht, den flüchtigen Täter zu fassen.

Aufgrund des hinterhältigen Angriffs war es dem Opfer nicht möglich eine detaillierte Beschreibung abzugeben. Ein Zeuge, der den Vorfall aus der Ferne beobachten konnte, verständigte ebenfalls die Polizei.

Zur Person des Täters liegen der Polizei aktuell noch keine näheren Hinweise vor. Durch das Opfer und den unbeteiligten Zeugen wird der Täter wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 – 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank

Bei der Tat trug der Unbekannte eine dunkle bzw. schwarze Hose und eine dunkle oder schwarze Kapuzenjacke. Zudem eine schwarze Wollmütze, die über das Gesicht gezogen war und einen schwarzen Schal.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Hinweise zur Tat oder dem Täter machen?

Wer hat am Mittwochmorgen zwischen 04.30 Uhr und 05.30 Uhr im Bereich Kulmbacher Straße – Höhe Mistelbach – Beobachtungen gemacht?

Wem ist am Mittwochmorgen in diesem Bereich, bzw. in der Bayreuther Innenstadt eine verdächtige Person, dunkel bzw. schwarz bekleidet, aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfallfluchten

Ebermannstadt. Am Ostersonntag gegen 18 Uhr stellte ein 23-jähriger Mann seinen Pkw, 316-BMW, am Kirchenwehr gegenüber eines Geldinstitutes auf einem Parkplatz parallel zur Fahrbahn verlaufend ab. Als er am Dienstagnachmittag sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass es beschädigt war. Ein unbekannter Autofahrer stieß mit der Stoßstange gegen den hinteren linken Kotflügel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 09194/73880.

Polizeiinspektion Forchheim

Diebstähle

Forchheim. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen eines Diebstahls, der sich am Dienstagnachmittag gegen ca. 14:45 Uhr in einer Drogerie in der Hauptstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Täter verließ mit insgesamt

14 hochwertigen Parfüms das Geschäft. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 bis 40 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, graue Anzugjacke und graue Hose. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 erbeten.

Sonstiges

Forchheim. Am Dienstagmorgen wurde eine 20-Jährige am Bahnhofsplatz einer allgemeinen Personenkontrolle unterzogen und bei ihr ein sog. Einhandmesser aufgefunden. Dieses wurde noch vor Ort von Beamten der Polizeiinspektion Forchheim sichergestellt.

Forchheim. Bei der Auflösung einer sog. „Corona-Party“ in der Herderstraße tat sich ein 20-Jähriger besonders durch seine ungehaltene und streitsüchtige Art hervor. Unter anderem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab außerdem einen Wert von 1,44 Promille, sodass der junge Mann in Gewahrsam genommen wurde.