Bayreuth – Wegen wiederholter Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung 18jährigen in Gewahrsam genommen

BAYREUTH. Nachdem Polizisten eine private Geburtstagsfeier am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung beendet und den Veranstalter in Gewahrsam genommen haben, brachen zwei Gäste in die Wohnung ein und entwendeten zwei Elektronikgeräte. Ein Richter bestätigte den Gewahrsam des Feiernden und verlängerte die Maßnahme bis voraussichtlich 19. April 2020.

Gegen 3 Uhr teilte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Bodenseering bei der Polizei eine private Feier bei einem Nachbarn mit. Daraufhin lösten die Beamten die Feierlichkeit des Wohnungsinhabers und seinen fünf Gästen auf. Da der 18-jährige Gastgeber zum wiederholten Male gegen die Ausgangsbeschränkung verstieß und absolut uneinsichtig war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Die fünf weiteren Gäste, im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, erhielten einen Platzverweis.

Während sich der Wohnungsinhaber in Gewahrsam befand, verschafften sich zwei der Partygäste gegen 4 Uhr erneut Zutritt zu der Wohnung im Bodenseering. Gewaltsam öffneten sie die Tür im Erdgeschoß und entwendeten einen Laptop und einen Fernseher. Mehrere Streifen der Polizei Bayreuth fahndeten im Anschluss nach den Tätern. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher in ein anderes Anwesen im Bodenseering. Hier warfen die 19 und 20 Jahre alten Diebe den zuvor gestohlenen Laptop aus dem Fenster einer Wohnung und flüchteten auf das Dach des Gebäudekomplexes. Gemeinsam mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers, gelang es den Beamten die Einbrecher auf dem Dach festzunehmen. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einer Drehleiter vor Ort. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Alle Gäste sowie der Gastgeber müssen sich nun wegen Verstößen nach der Allgemeinverfügung verantworten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen gegen die 19 und 20 Jahre alten Männer unter anderen wegen des Einbruches aufgenommen. Ein Richter beim Amtsgericht Bayreuth bestätigte am Sonntagmittag den Gewahrsam des 18-Jährigen bis zum Ende der vorläufigen Ausgangsbeschränkung am 19. April 2020.