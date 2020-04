Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 11.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 11.04.2020

BAMBERG. Eine 15-jährige Pedelecfahrerin stürzte gestern Mittag auf einem Privatgrundstück in der Gaustadter Flur während einer Radtour mit ihrem Vater. Sie wurde leicht verletzt und musste vom BRK in das Klinikum verbracht werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 11.04.2020

TREPPENDORF. Einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Täter an einem auf dem Parkplatz des ortsansässigen Musikhauses abgestellten Lkw. In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde hierbei die Plane aufgeschlitzt um vermutlich nach der Ladung zu sehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310.

STRULLENDORF. Die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ missachtete am Samstagmorgen eine 23jährige Renault-Fahrerin in der Pointstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 42jährigen Opel-Fahrerin, die ihrerseits auf der bevorrechtigten Siemensstraße unterwegs war. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

BREITENGÜßBACH. In den frühen Morgenstunden des Karsamstags kam es in der Lichtenfelser Straße zu einem Brandfall. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache war ein Carport in Brand geraten, wobei auch die Laube des Nachbargrundstücks betroffen wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Breitengüßbach gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 11.04.2020

Bayreuth. Freitagnachmittag wurde in der Erlanger Straße ein geparkter Pkw angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Geschädigte stellte seinen Pkw gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz am Stadtfriedhof ab. Als er etwa eine Stunde später zu seinem silbernen BMW zurückkam, war dieser an der linken hinteren Seite beschädigt. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Zeugen, welche hierzu sachdienliche Angaben machen könnten, werden gebeten sich bei der PI Bayreuth-Stadt unter Tel.: 0921/506-2030 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 11.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 11.04.2020

Neunkirchen a. Brand. Gestern Nachmittag übersah eine 21jährige Skoda-Fahrerin einen 27jährigen Fahrradfahrer, als sie, von Kleinsendelbach kommend, nach links auf die Staatsstraße in Richtung Dormitz auffahren wollte. Der, zu diesem Zeitpunkt von links kommende und vorfahrtsberechtigte, Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam ins Klinikum nach Erlangen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1700 Euro.

FORCHHEIM. Ein unbekannter Täter verwüstete in der Nacht von letzten Donnerstag auf letzten Freitag den Lichthof der bfz-Außenstelle in der Bayreuther Straße. Hierbei wurden u.a. mehrere Blumenständer und Werbeschilder beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 11.04.2020

Egloffstein. Am Karfreitag gg. 15 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Leutenbach und Hundsboden kurz vor dem Ortseingang Hundsboden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Forchheim kam hierbei mit seinem 6er BMW alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schleuderte in den linken und rechten Straßengraben. Hierbei wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Im Anschluß entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem erheblich beschädigten Pkw von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Der spätere Sachschaden wurde auf ca. 3000 Euro beziffert. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich durch Unfallzeugen Hinweise auf das Kennzeichen des Forchheimers, dessen beschädigter Pkw schließlich an seiner Wohnanschrift festgestellt werden konnte. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Der Ausflugsverkehr an Karfreitag verlief ohne besondere Vorkommnisse und war trotz sonniger Temperaturen geringer als erwartet. Es waren zwar zahlreiche Wanderer und Radfahrer unterwegs, der überörtliche Fahrzeugverkehr war allerdings im Rahmen eines normalen Feiertages. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung konnten trotz verstärkter Kontrollen und Polizeipräsenz nicht registriert werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 11.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 11.04.2020

Fehlanzeige.