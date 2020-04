MSC Sophiental machen Heinz Sprotte zum neuen Ehrenvorsitzenden

Ein Leben für den MSC Sophienthal, und damit für den Motorsport und die Motorsportjugend. Mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden würdigten die Mitglieder die Lebensleistung von Heinz Sprotte (dritter von rechts). Es gratulierten Schriftführer Daniel Ködel, Kassenprüfer Uwe Fritz, zweiter Vorstand Helmut Kunz, erster Vorsitzender Bernhard Emmerig, Vergnügungswart Norbert Kaußler und Sportleiter Hans-Anton König (von links).

Speichersdorf/Kemnath. Am 6. September startet wieder die Deutsche Touren-Slalom-Meisterschaft des MSC Sophienthal auf dem Flugplatz in Bayreuth/Bindlach. Zudem hat der Verein mit Heinz Sprotte aus Schamelsberg einen neuen Ehrenvorsitzender.

Die Mitglieder würdigten in der Jahreshauptversamlung damit die Lebensleistung des 66-Jährigen für den Verein. Zur Jahreshauptversamlung hatten sich die Mitglieder des MSC-Sophienthal in Seybothenreuth in der Gaststätte „Ruckriegel“ getroffen. Neben Neuwahlen und den Planungen für das Rennen des Jahres war es vor allem ein Abend des Dankes. Nicht nur sei Heinz Sprotte 30 Jahre lang als erster Vorstand an der Spitze der Motorsportfreunde gestanden, so Vorsitzender Bernhard Emmerig in seiner Laudatio. Er habe für den Club in Sachen Organisation, speziell für die Deutschen-Slalom-Meisterschaftsläufe auf dem Flugplatz in Bayreuth, Immenses geleistet. „Auch die unzähligen Erfolge, die der Schamelsberger in den 40 Jahren seiner Mitgliedschaft für den MSC mit so vielen Klassen- und Gesamtsiegen eingefahren habe, dürften wahrscheinlich von keinen mehr so schnell überboten werden können“, ergänzte Sportleiter Hans-Anton König. Zudem gebe er heute, wenn auch schon einige Jahre im Ruhestand, mit seinem NSU-TT bei Oldtimer-Veranstaltung immer noch Gas. Auch schraube er fleißig in seiner Hobby-Werkstatt insbesondere an dem Clubauto Polo-Coupe, der für den Nachwuchs zur Verfügung gestellt werde. Nachwievor unterstütze er die jungen Rennfahrer mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten.

Zuvor war die Entlastung der Vorstandschaft erfolgt. Bei den turnusmäßigen Teilwahlen standen die Bestätigung des ersten und zweiten Vorstands sowie des Sportleiters auf dem Programm. Die Mitglieder sprachen dabei an der Spitze Bernhard Emmerig aus Kemnath, seinem Stellvertreter Helmut Kunz (Kirchenlaibach) sowie Sportleiter Hans-Anton König (Speichersdorf) für die nächsten zwei Jahre das Vertrauen aus. Zudem wurden Anträge über Punktevergabe in der Clubwertung abgearbeitet und Ausflugsvorschläge diskutiert. Schließlich warf das Highlight des Jahres, der Slalom am Flugplatz in Bayreuth/Bindlach, seine Schatten voraus. Er findet am 6. September statt.