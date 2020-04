Motorradfahrer bei Verkehrsunfall bei Marktbergel tödlich verletzt

Bad Windsheim (ots) – Heute Nachmittag (08.04.2020) ereignete sich bei

Marktbergel (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim) ein tödlicher

Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam von der Straße ab und zog sich tödliche

Verletzungen zu.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer war gegen 15:00 Uhr vom Illesheimer Ortsteil

Urfersheim kommend auf einem Flurbereinigungsweg in Richtung der Kreisstraße NEA

43 unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Krad aus noch ungeklärter

Ursache von der Fahrbahn ab. Nachdem sich der 63-jährige in der Folge mehrfach

überschlagen hatte, kam er schwerverletzt in einem angrenzenden Acker zum

Liegen. Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Windsheim sowie ein Notarzt

führten bei dem verunfallten Kradfahrer Reanimationsmaßnahmen durch. Für den

63-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der

Unfallörtlichkeit.

Beamte der Bad Windsheimer Polizei führten die Unfallaufnahme durch. Um die

Unfallursache rekonstruieren zu können, wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.

Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.