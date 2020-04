Tourist-Info Gößweinstein bietet virtuellen Urlaubsgenuss für zuhause

Die Sonne scheint, die Bäume stehen in voller Blüte – doch der schon langersehnte Frühlingsurlaub muss in Zeiten von Corona leider auf Eis gelegt werden. Um allen, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen daheim bleiben müssen, wenigstens ein bisschen Urlaubsgefühl in die eigenen vier Wände zu bringen, hat sich die Tourist-Info in Gößweinstein etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir werden ab sofort regelmäßig Videos auf Facebook und unserem Youtube-Kanal veröffentlichen, die einen Blick hinter die Kulissen in den geschlossenen Gasthäusern und Freizeiteinrichtungen ermöglichen oder einfach zeigen, wie schön es bei uns ist“, erzählt die Leiterin der Tourist-Info, Christin Kellner.

Den Auftakt macht ein Tutorial über das Bemalen von Ostereiern, fachmännisch vorgeführt von Erika Strigl, Außenstellenleiterin der „Kulturwerkstatt Fränkische Schweiz“ in Morschreuth. Seit 31 Jahren bringt Strigl Touristen und Einheimischen in mehrtägigen Kursen das kunstvolle Bemalen von Eiern oder Holz bei. Normalerweise sind diese Kurse mit 12 bis 14 Teilnehmern gut besucht, berichtet Strigl. „In diesem Jahr mussten wir unsere Ostereier-Kurse Ende März aber leider absagen.“

Da wegen Corona auch auf den weit über die Grenzen Frankens hinaus bekannten Brauch des Osterbrunnen-Schmückens verzichtet werden muss, motiviert das Lehrvideo vielleicht den ein oder anderen Betrachter dazu, sich sein eigenes Ostereier-Gebinde für zuhause oder den heimischen Garten zu basteln. Die Anleitung für die Eier wird schonmal geliefert.

Für alle, die Gößweinstein schon kennen und vermissen oder gerne kennenlernen würden, sind noch Videos zu Wanderwegen, Sehenswürdigkeiten, der beliebten Minigolfanlage und vielem mehr geplant.

Wer Lust hat, sich ein wenig Gößweinstein-Flair auf seinen PC oder sein Smartphone zu holen, der ist herzlich dazu eingeladen. Einfach „Ferienzentrum Gößweinstein“ bei Youtube oder Facebook eingeben oder folgende Links anklicken: https://www.youtube.com/channel/UChphUqbCTO2tdibAaIVls8A sowie https://www.facebook.com/markt.goessweinstein.