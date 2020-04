Oster-Events bei Bamberger Spiele-Entwickler upjers

Eventreiches Osterfest in den upjers-Spielen – Dekorieren, anpflanzen, einsammeln – und tolle Preise gewinnen.

upjers, Entwickler und Publisher beliebter Apps und Browsergames, startet in vielen Spielen Osterevents und sorgt damit für Abwechslung in schwierigen Zeiten. Die saisonalen Events in den Free-to-play-Titeln gehören für viele Spieler zu den absoluten Highlights und werden mit großer Spannung erwartet. Im Folgenden findet ihr einen Überblick über die Osteraktionen in dieser Woche:

Events ab Dienstag: Tolle Tiere und neue Pflanzen

Bis zum 17. April stellen die Spieler im Cross-Plattform-Hit Zoo 2: Animal Park Dekorationen auf und sammeln dadurch Ostereier. Diese tauschen sie gegen tolle Belohnungen ein. Als Hauptpreis wartet der Große Pampashase.

My Little Farmies führt mit dem Event die Karotte als neue Nutzpflanze ein. Damit lassen sich frische Produkte wie die Karottencremesuppe und Karottensaft herstellen. Als weitere Belohnung lassen sich Lagerplatz-Erweiterung erspielen.

In die Tierpark-App MyFreeZoo Mobile zieht zu Ostern die Mandarinente ein. Zuvor sammeln die Spieler Schoko-Eier, indem sie Dekos wie die Osterlamm-Bäckerei platzieren.

Horse Farm lässt erneut bunte Luftballons aufsteigen. Darin verbergen sich Ostereier, für die man am Ende des Events unter anderem das einzigartige Osterpferd erhält.

Events ab Mittwoch: Home-Schooling und süße Verführung

My Free Zoo greift die aktuelle Lage augenzwinkernd auf. Dekorationen wie der Hasenlehrer und die Teamarbeit in der Häschenschule spiegeln die Situation vieler Eltern und Kinder wider. Diese und viele weitere Deko-Items verschönern das Browserspiel und verhelfen den Spielern zum Hauptgewinn, dem Kaninchennasenbeutler.

Ganz exklusiv ist die Sehenswürdigkeit „Osterkükenjagd“, die als Belohnung in My Sunny Resort wartet. Sobald ein Spieler genügend Plüschküken von den Event-Dekorationen eingesammelt hat, kann er sich den Preis abholen.

Süßigkeiten gehören natürlich zu Ostern dazu. Passend dazu können sich die Spieler in My Little Farmies Mobile auf den Chocolatier freuen. Das Produktionsgebäude wartet am Ende des Events auf die Teilnehmer.

Events ab Donnerstag: Tierisch verrückt und stein(zeit)-reich

Richtig ideenreiche und abgefahrene Dekorationen wie der Osterkratzbaum, das Ostermops-Ei und das Sitzküken stehen schon bald in den Tierläden von Wauies – The Pet Shop Game. Die gesammelten Ostereier-Häschen tauscht man gegen Belohnungen wie das Zwergkaninchen ein.

Die Steinzeit-Sippen in Stonies feiern das Fest, indem sie ein Ostergebäude errichten. Das Event-Gebäude lässt sich bis zum 16. April in mehreren Stufen ausbauen und versorgt die Spieler danach mit wertvollen Gegenständen.

Daneben gibt es in vielen Spielen Osterkalender, in denen die Spieler jeden Tag kostenlose Items erhalten.

Über upjers

upjers (de.upjers.com) beweist, dass der Traum vom Hobbyprojekt zum erfolgreichen Entwicklerstudio möglich ist. Der Game Developer ist zu einem der führenden Entwickler und Publisher von Browserspielen sowie Apps in Deutschland geworden und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter am Standort in Bamberg. Weltweit haben sich über 125 Millionen Spieler für ein upjers Game registriert oder eine Mobile App aus den Stores heruntergeladen. Auch auf Steam und Amazon findet man Games von upjers, dabei reicht die Bandbreite der Spielgenres von Tycoon Games über Wirtschaftssimulationen bis hin zu Action- und Strategiespielen.