Deutsche Meisterschaften im Segelflug 2020 in Bayreuth abgesagt

Beginn der Segelflug-Bundesliga vorerst verschoben

Segelfliegen. In die Reihe der aufgrund des Corona-Virus abgesagten Sportveranstaltungen fügen sich nun auch die Deutschen Segelflug-Meisterschaften ein. Sie hätten in den Pfingstferien am Flugplatz Bayreuth-Bindlacher Berg stattfinden sollen. Der Deutsche Aero-Club (DAeC) und das Organisationsteam der Luftsportgemeinschaft Bayreuth (LSG) haben gemeinsam entschieden, den Wettbewerb abzusagen.

Zwar besteht beim Segelfliegen, zumindest in den Einsitzern, kein direkter körperlicher Kontakt mit anderen Sportlern. Doch zum Vorbereiten der Flugzeuge, zur Besprechung der Tagesaufgaben, während der Startphase und beim abendlichen Verstauen der Flugzeuge ist auch Segelfliegen ein Teamsport. Insgesamt wären zur DM etwa 300 Menschen am Flugplatz Bayreuth gewesen. Daher war in der Telefonkonferenz zwischen Verband und Organisatoren klar, dass die Ausrichtung der DM in den Pfingstferien, soweit die Lage momentan überhaupt prognostizierbar ist, nicht zu verantworten gewesen wäre.

Neben der DM in Bayreuth ist vom DAeC das ganze Sportjahr ausgesetzt worden. Das betrifft vor allem auch die diesjährige Segelflug-Weltmeisterschaft, die im Juli in Stendal (Sachsen-Anhalt) hätte stattfinden sollen. Sie ist auf 2021 verschoben worden.

Außerdem sind auch in den anderen Luftsport-Disziplinen Wettbewerbe abgesagt, ausgesetzt oder verschoben worden. Vorerst noch aufrecht erhalten wird die Planung für die Deutsche Junioren-Meisterschaft im Segelfliegen am Flugplatz Burg Feuerstein bei Ebermannstadt, da diese erst im August stattfinden soll und aktuell noch keine endgültige Entscheidung erforderlich ist.

Für die LSG Bayreuth enden damit abrupt die Vorbereitungen auf das größte sportliche Ereignis der letzten zwanzig Jahre. Dreißig Jahre nach der letzten DM am Bindlacher Berg und 21 Jahre nach Ausrichtung der Segelflug-Weltmeisterschaften in Bayreuth hätte die DM 2020 wieder ein Highlight werden sollen.

Seit 2002 fanden zwar im 2-Jahres-Rhythmus Qualifikationswettbewerbe zur DM in Bayreuth statt und dadurch war die LSG faktisch auch Stammausrichter der darin integrierten Bayerischen Meisterschaften. Doch die DM selbst ausrichten zu dürfen, war für das Organisationsteam nochmal ein besonderer Reiz. Dies zeigte sich auch daran, dass viele Mitglieder aus allen drei Sportgruppen der Luftsportgemeinschaft (Modellflug, Motorflug und Segelflug) sich bereit erklärt hatten, in den Pfingstferien mitzuhelfen.

Ob 2021 die geplante DM nachgeholt wird oder in Bayreuth ein anderer Wettbewerb stattfindet, hängt aktuell auch davon ab, wie der Weltverband FAI den Kalender der Welt- und Europameisterschaften fortschreiben wird, da dieser eigentlich nach der WM in Stendal einige Turnusänderungen hätte erfahren sollen. Die DM 2020 war im Vorgriff auf diese Änderungen zusätzlich vorgesehen gewesen.

Zunächst nur verschoben ist der Start der diesjährigen Segelflug-Ligen. Diese werden vom Streckenflug-Wertungsportal www.onlinecontest.org ausgerichtet. Auf der Startseite wurde nun die Verschiebung des Liga-Beginns, zunächst auf das Wochenende 2./3. Mai verkündet. Ausdrücklich behält sich der Ausrichter aber eine weitere Verschiebung vor. Die Segelflieger der Luftsportgemeinschaft Bayreuth fliegen in der 1. Segelflug-Bundesliga und international in der World League. Dabei werden die im Portal mit ihren GPS-Aufzeichnungen gemeldeten Streckenflüge an den Sommer-Wochenenden nach der Geschwindigkeit in den schnellsten 2,5 Stunden ausgewertet und miteinander verglichen.

Die Mannschaft der LSG Bayreuth war 2002, 2015 und 2018 Bundesliga-Meister, 2015 und 2018 auch Weltliga-Meister. Neben der LSG Bayreuth sind in Nordbayern von der Verschiebung auch die Erstligisten aus Bamberg, Lichtenfels, Schwandorf von der SFG Steinwald (Erbendorf), sowie die Aufsteiger aus Ansbach und Schweinfurt betroffen. Die Bundesliga-Saison 2020, so sie denn irgendwann starten darf, findet daher mit so vielen nordbayerischen Erstligisten statt, wie noch nie.