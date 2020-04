Straßensperrungen im Stadtgebiet Bayreuth Anfang April 2020

Straßensperrungen im Stadtgebiet

BAYREUTH – In den kommenden Tagen müssen sich Bayreuths Autofahrer/innen aufgrund von Bauarbeiten auf neue Straßensperrungen im Stadtgebiet einstellen:

Ahornweg: Der Ahornweg wird am Mittwoch, 8. April, und Donnerstag, 9. April, im Bereich zwischen Tannenweg und Buchenweg wegen Kranarbeiten vollständig gesperrt. Anliegerverkehr ist aus beiden Richtungen bis zur Baustelle möglich.

Sterntalerring: Der Sterntalerring wird ab Montag, 6. April, bis voraussichtlich Ende Mai 2020 im Bereich zwischen Meyernberger Straße und Hausnummer 18 wegen Kanalbauarbeiten abschnittsweise vollständig gesperrt. Anliegerverkehr wird jeweils bis zur Baustelle ermöglicht.

Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße: Die Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße wird ab Mittwoch, 8. April, bis voraussichtlich Ende Juli 2020 wegen Verlegung von Wasserleitungen in zwei Abschnitten halbseitig gesperrt. In diesem Zusammenhang wird eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Staatsstraße 2181 eingerichtet. Im ersten Bauabschnitt wird die Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße im Bereich zwischen Bernecker Straße und Einmündung Medicusstraße und im zweiten Abschnitt ab der Einmündung Medicusstraße bis zur Einfahrt der Tankstelle halbseitig gesperrt. Die Umleitung führt über die Staatsstraße 2181, Großer Kreisel, B 2/Hochbrücke und Bernecker Straße.

Preuschwitzer Straße: Die Preuschwitzer Straße wird ab Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, im Bereich zwischen Rabenstein und Scheffelstraße wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt. In diesem Zusammenhang wird dort eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts eingerichtet. Stadteinwärts wird der Verkehr von der Preuschwitzer Straße kommend über Scheffelstraße, Am Mühlgraben und Kreuz, von der Scheffelstraße kommend über Scheffelstraße, Fröbelstraße und Lippacherstraße umgeleitet. Während dieser Zeit entfällt die stadteinwärtige Bushaltestelle „Rabenstein“, die Haltestelle „Mosinger Straße“ wird in die Straße „99 Gärten“ verlegt.

Eine Übersicht aktueller Baustellen im Stadtgebiet gibt es auch im Internet unter https://baustellen.bayreuth.de.