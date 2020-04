Stadt und Landkreis Bamberg ziehen Bilanz über „18 Tage Corona-Ausnahmezustand“ – Bundeswehr unterstützt ab kommender Woche

18 Tage Corona-Ausnahmezustand

Mit der Zahl der Infizierten steigen stationäre und intensivmedizinische Behandlungen.

Pflegepersonal, Schutzausrüstung und Testmaterial ist knapp.

Bundeswehr (30 Personen) wird Pflegeheime unterstützen

Hilfskrankenhaus ist bei der Sozialstiftung in Planung

Die Mittel aus den Rettungsschirmen sind stark nachgefragt.

Die Solidarität der Menschen ist groß.

Bamberg – 18 Tage nach dem Ausrufen des Katastrophenfalles für Bayern und 14 Tage nach dem Erlass von Ausgangsbeschränkungen verzeichnet die Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg mehr als 300 mit dem Corona-Virus infizierte Personen. Fünf Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Darüber informierten die Leiter der jeweiligen Führungsgruppen Katastrophenschutz (FüGK), Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke.

Fallzahlen Infektion:

Infizierte: 330

Landkreis: 237

Stadt: 93

Geheilte: 60

Todesfälle: 5

Datenquelle: Fallliste des Gesundheitsamts Bamberg (Stand 03.04.2020 11 Uhr)

Infizierte nach Alterskohorten:

Stadt u. Landkreis Bamberg Bayern

0 – 4 Jahre: 1 0% 155 1%

5-14 Jahre: 12 4% 427 3%

15-34 Jahre: 72 23% 3985 26%

35-59 Jahre: 142 45% 7042 46%

60-79 Jahre: 50 16% 2772 18%

80 Jahre und älter: 42 13% 1069 7%

Datenstand: 02.04.2020 11:43 30.03.2020 10:00

Datenquelle: Gesundheitsamt BA LGL Bayern

Infizierte in stationärer Behandlung:

Gesamtzahl 26.03.2020 15

Gesamtzahl 01.04.2020 28

Gesamtzahl 03.04.2020 31

intensivmedizinische Behandelte: 26.03.2020: 3

intensivmedizinische Behandelte: 01.04.2020: 9

intensivmedizinische Behandelte: 03.04.2020: 11

aktuelle Herausforderungen:

Ältere Menschen sind besonders gefährdet: In zwei Pflegeheimen gibt es eine zweistellige Zahl von Infizierten Bewohnern/Mitarbeitern.

Maßnahmen:

Mitarbeiter zum Beispiel bei eventuell kurzarbeitenden Fachärzten werden gesucht.

Die Bundeswehr unterstützt ab kommender Woche mit 30 Personen in Pflegeheimen.

Schutzausrüstung (vor allem Masken) ist Mangelware.

Unternehmen in der Region haben die Produktion aufgenommen

Lieferung durch Freistaat

Einkauf über Verbünde

Selbst genähte Masken können nur im Eigengebrauch verwendet werden.

Die Zahl der infizierten Personen, die sich in stationäre Behandlung begeben müssen, steigt. – Rund die Hälfte der intensivmedizinischen Behandlungsplätze sind derzeit belegt. – Die Kliniken bauen weitere Kapazitäten auf.

Maßnahme:

Hilfskrankenhaus mit rund 100 Betten bei der Sozialstiftung

Infektionspraxen gehen an den Start

Damit Bamberger Unternehmen durch die Corona-Krise keinen Liquiditätsengpass erleiden, hat die Stadt Bamberg kurzfristig den „Bamberger Rettungsschirm“ auf die Beine gestellt. Dieser gewährt Bamberger Unternehmen ein zinsloses Darlehen bis zu 20.000 Euro. Insgesamt stellt die Stadt Bamberg für kleine Unternehmen, Freiberufler, Selbständige und Kunstschaffende eine Summe von 1,5 Mio. Euro bereit.

Mit Stichtag 2. April gingen bei der Wirtschaftsförderung insgesamt 129 Anträge ein, wovon die meisten aus den Bereichen Gastronomie, Dienstleistung und Einzelhandel gestellt worden sind. Inzwischen wurden gemeinsam mit dem Beteiligungscontrolling der Stadt und dem Kämmereiamt die meisten Anträge geprüft, 99 davon konnten mit einer Gesamtsumme von über 1,2 Mio. Euro bewilligt werden.

Rettungsschirme Bund, Land, Kommunen

Volumen: 1,5 Millionen Euro

Anzahl eingegangene Anträge (inkl. Warteliste): 129

Anzahl bewilligte Anträge: 99

Bewilligung ausstehend: 15

Anträge auf der Warteliste: 15

Bereits bewilligte Summe: 1.267.600 Euro

Rettungsschirm Landkreis: (Stand: 2.4.2020, 13 Uhr)

Volumen: 1,5 Millionen Euro

bisher gestellte Anträge: 75

Antragsvolumen: 1.153.000 Euro

bewilligt: 47

Volumen: 601.000 Euro

Freiwilligen-Meldungen Landkreis:

Zahl der Hilfsangebote: 140

Bandbreite:

Atemschutzmasken nähen

Einkaufsdienste

Nachbarschaftshilfe

Teams aus Ärzten, Assistenten und Psychologen

Lunchpakete

Viele weitere Hilfsaktionen in den Gemeinden

Hilfsfond „Gemeinsam helfen für Bamberg“:

Die Corona-Pandemie hat verheerende Folgen für die wirtschaftliche Situation vieler Menschen. Vor allem Kleinstverdiener stehen plötzlich am finanziellen Abgrund. Diesen soll ab sofort möglichst unbürokratisch aus dem Hilfsfond „Gemeinsam helfen für Bamberg“ Unterstützung gegeben werden. Um die Unterstützung zu beantragen, muss lediglich der Nachweis geführt werden, dass sich aufgrund der Coronakrise die persönliche wirtschaftliche Situation deutlich verschlechtert hat und ein niedriges Einkommen vorliegt. Im Vordergrund stehen vor allem jene Fälle, wo andere Förderungen durch Land, Bund oder Kommune nicht greifen und andere Unterstützungsmöglichkeiten nicht möglich sind. Oberbürgermeister Andreas Starke: „Wir wollen jetzt vor allem auch für die da sein, die unsere Hilfe besonders brauchen.“

Nachbarschaftshilfe (Stand 2.4.2020)

Helfer*innen 242

Hilfesuchende 13

Alle Menschen, die einer Risikogruppe gehören, können sich gerne melden. Die Helferinnen und Helfer freuen sich, sie zu unterstützen. Des Weiteren bleibt zu betonen, dass die Gesamtheit aller Hilfeangebote in Bamberg beeindruckend und höchst solidarisch ist. Es gibt etliche Initiativen und Angebote, die versuchen das gemeinsame Leben in Bamberg in der Krisenzeit zu verbessern.

Die Übersicht aller Angebote ist zu finden unter: https://www.stadt.bamberg.de/nachbarschaftshilfe

Hotline Gesundheitsamt:

Bürger-Hotline

geschaltet: Mo-Do 9 Uhr bis 15 Uhr

Fr 9 Uhr bis 12 Uhr

Sa-So 10 Uhr bis 14 Uhr

Einsatztage: 31 (Stand 2.4.2020); seit dem 3.3.2020

durchschnittliche Zahl der täglichen Anrufe (ca.): in der Spitze 400-450 unter der Woche; 250-300 am Wochenende. Tendenz gerade (vor allem nachmittags) sinkend.

eingesetzte Mitarbeiter (ca.): 14 Mitarbeiter, wobei immer fünf bis sechs im Einsatz sind.

Befund-Hotline

geschaltet: Mo-Do 14 Uhr bis 16 Uhr

Fr 10 Uhr bis 12 Uhr

Sa-So 10 Uhr bis 14 Uhr

Einsatztage: 23 (Stand 2.4.2020); seit dem 10.3.2020

durchschnittliche Zahl der täglichen Anrufe (ca.): 200 -300 unter der Woche; am Wochenende 300-350. Tendenz auch hier (vor allem nachmittags) sinkend.

eingesetzte Mitarbeiter (ca.): 20 Mitarbeiter, wobei immer drei bis vier im Einsatz sind.

Bürger-Hotline der Stadt Bamberg

Seit gut zwei Wochen sind zwei Hotlines der Stadt Bamberg zur Corona-Krise freigeschalten. Hier laufen die Fragen auf, die die Gesellschaft gerade beschäftigen. Dabei geht es um allgemeine Verhaltensmaßnahmen sowie Themen rund um die Wirtschaft. Unter der Nummer 0951/87-2525 können sich Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, welche Regeln und Vorschriften in Zeiten von Corona gültig sind. 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 17 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr für verschiedenste Fragen zur Verfügung – auch Bürgermeister Wolfgang Metzner hat feste Zeiten, an denen er in der Hotline mitarbeitet. Täglich gehen hier rund 200 Anrufe ein.

Die Corona-Krise macht auch der Wirtschaft schwer zu schaffen auch in Bamberg. Deswegen hat das Wirtschaftsreferat unter der Nummer 0951/87-1313 eine zusätzliche Hotline geschaltet. Die Politik setzt derzeit alle Hebel in Bewegung, um die Wirtschaft über die Zeit zu retten. Und so beraten hier vier Mitarbeiterinnen Bamberger Unternehmen beispielsweise darüber, wo finanzielle Unterstützung beantragt werden kann oder welche Überbrückungshilfen der „Bamberger Rettungsschirm“ insbesondere kleinen Unternehmen, Freiberuflern, Selbständigen, Künstlerinnen und Künstlern sowie Vereinen mit Sitz in Bamberg Stadt und Landkreis bietet.

Ausgangsbeschränkungen

Stadt Bamberg Landkreis Bamberg

Zahl der Kontrollen: 939 2468

Zahl der Verstöße: 98 46

besondere Begebenheiten: Die große Differenz zwischen der Anzahl der Kontrollen und den tatsächlich zur Anzeige gebrachten Verstößen zeigt, dass sich die Bevölkerung in der Mehrheit an die Vorgaben der Ausgangsbeschränkung hält. In den meisten Fällen war eine Belehrung ausreichend, nur wirklich hartnäckige Verstöße und unbelehrbare Personen werden zur Anzeige gebracht.