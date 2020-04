Nähzentrum Bamberg: „Wir nähen für Bamberg“ – Spenden gesucht

Durch die Corona-Krise ist alles anders. Viele müssen zuhause bleiben, ihre Geschäfte schließen oder im Homeoffice arbeiten, während sich andere tagtäglich der Gefahr aussetzen, sich mit dem Virus zu infizieren. Leider bieten selbstgenähte Masken denjenigen, die für uns im Einsatz sind, keinen Schutz, dafür aber Personen, mit denen sie in Kontakt kommen. Wir denken dabei zum Beispiel an alte Menschen in Pflegeheimen und kranke Menschen in Hospizen.

Das Nähzentrum Bamberg ist ebenfalls von der Krise betroffen. Statt normaler Öffnungszeiten haben wir jetzt einen Drive-In eingerichtet, verschicken Ware und bieten digitale Anleitungen beim Kauf einer Nähmaschine an.

Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir in dieser Krisenzeit andere unterstützen können und kamen auf die Idee, Stoffmasken zu nähen. Unser Chef und Inhaber des Nähzentrum Bambergs Alexander Holzschuh spendete Stoff und weitere Materialien für 500 Stoffmasken, wir Mädels nähten in den letzten zwei Wochen fleißig, um die fertigen Masken dann Anfang bzw. Mitte dieser Woche an die Heldschen Apotheken in Bamberg zu überreichen. Von dort gingen die Masken an Einrichtungen, die sie am dringendsten benötigen. Unsere Stoffmasken finden jetzt Gebrauch in Pflegeheimen, Arztpraxen, bei Hebammen oder mobilen Pflegehelfern. Der Ansturm war so groß, dass nach drei Tagen die kompletten 500 Masken schon verteilt waren.

Positive Resonanz ließ auch in den sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten. Unter dem Namen „Wir nähen für Bamberg“ haben wir auf Facebook und Instagram von unserem Projekt erzählt und sehr viele Anfragen bekommen, wie die Leute uns unterstützen können. Aus diesem Grund haben wir jetzt das Schnittmuster sowie die Materialliste auf unserer Website (naehzentrum-bamberg.de) veröffentlicht und hoffen nun, dass sich uns viele anschließen und ebenfalls kräftig nähen werden. Außerdem haben wir bei der Apotheke am Kranen eine Spendenbox aufgestellt. Dieses Geld wollen wir für die Anfertigung weiterer Masken hernehmen.