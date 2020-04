Ivan Knezevic verlängert eine weitere Saison bei der SpVgg Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth bindet eine weitere Schlüsselpersonalie: Ivan Knezevic, seit seinem Wechsel nach Bayreuth im Jahr 2017 Leistungsträger im Regionalliga-Team, spielt auch in der kommenden Saison bei den Altstädtern.

Knezevic wechselte vor der Saison 2017/18 vom 1. FC Nürnberg II nach Bayreuth, wo er seit dem ersten Tag zu den wichtigen Säulen im Regionalliga-Team gehörte: In 89 Partien erzielte er 26 Tore und bereitete zudem mindestens ebenso viele vor. Parallel absolvierte Knezevic nahe Bayreuth eine Berufsausbildung, die er mittlerweile zwar abgeschlossen hat – den Altstädtern bleibt er aber trotz verschiedener Angebote treu. „Der Verein hat sich, seit ich hierher gewechselt bin, unglaublich entwickelt. Das sind wirklich Welten. Und man hat Ambitionen auf mehr, da gehe ich voll mit uns will meinen Beitrag dazu leisten.“, so Knezevic.

„So einen Zusammenhalt selten erlebt“

Ausschlaggebend für den Offensivspieler war neben der guten Entwicklung vor allem die positive Stimmung im Verein: „Irgendwie bin ich stolz, Teil dieses verrückten Haufens zu sein. So einen Zusammenhalt wie hier in der Mannschaft habe ich selten erlebt. Bei der Altstadt sind alle ein wenig positiv verrückt, angefangen von den Fans bis hin zur Mannschaft und den Verantwortlichen“, sagt der 26-Jährige. „Wir sprechen alle dieselbe Sprache, deshalb fühle ich mich hier auch so wohl.“

Trainer Timo Rost freut sich über die Vertragsverlängerung mit dem Co-Kapitän: „Ivan ist ein absoluter Leistungsträger und eine wichtige Identifikationsfigur in unserer Mannschaft. Er versprüht auf dem Platz eine unglaubliche Spielfreude, ist mit vollem Einsatz dabei und macht uns offensiv unberechenbar. Das wäre für uns nur schwer zu ersetzen gewesen.“ Besonders freut den 41-Jährigen, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, Knezevic von den Plänen zu überzeugen. „Er hätte sein Glück mit Sicherheit auch nochmal woanders versuchen können. Das zeigt uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Knezevic ist nach dem Defensivtrio um Steffen Eder, Edwin Schwarz und Tobias Weber sowie den beiden Mittelfeldakteuren Christopher Kracun und Alexander Piller die sechste Stammkraft, die in dieser Woche ihren Vertrag verlängert hat.