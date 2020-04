Franken: Sportminister Joachim Herrmann schätzt den Schaden für den organisierten Sport durch Corona auf rund 200 Millionen Euro

„Werde mich dafür einsetzen, dass wir diese Krise bewältigen und

unsere wertvolle Vereins- und Verbändelandschaft gesichert ist.“

Videobotschaft von Sportminister Joachim Herrmann an

den BLSV: Schulterschluss mit dem organisierten Sport

Die aktuelle Situation im Zuge der Corona-Pandemie ist alarmierend: Aufgrund der ersten Erkenntnisse geht der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) von einem geschätzten Schadensvolumen von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro für den organisierten Sport in Bayern aus. In dieser schwierigen Situation hat sich der Bayerische Innen- und Sportminister Joachim Herrmann in einer Videobotschaft an alle Sportlerinnen und Sportler sowie an alle ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierten in den BLSV-Mitgliedsorganisationen gewendet. Hierbei wird klar deutlich: Die Politik und der organisierte Sport in Bayern ziehen an einem Strang, um die Krise gemeinsam zu bewältigen.

Die Videobotschaft von Sportminister Joachim Herrmann kann über die BLSV-Internetseite sowie auf den Online- und Social Media-Kanälen des BLSV und des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI) angesehen werden:

Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs), hilfreiche Links und Maßnahmen zur Coronakrise bietet der BLSV auf seiner Website unter www.blsv.de/coronavirus, in seinen sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sportfachverbände an. Darüber hinaus steht das BLSV Service-Center unter der Mail-Adresse service@blsv.de sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfragen zur Verfügung.