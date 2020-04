FC Eschenau: „Black Lions spenden Blut in der Trainingspause“

Normalweise müsste die Vorbereitung der Eckentaler Black Lions auf die erste Saison auf Hochtouren laufen, das erste Testspiel vor einer Woche bereits bestritten und die nächsten Testspiele schon vor der Brust. Jedoch kam alles andern, der Spiel- und Trainingsbetrieb ist seit Wochen stillgelegt. Jeder Spieler muss sich individuell auf die Saison so gut es geht vorbereiten. Allerdings sind die Black Lions in der Krise nicht nur im Einzeltraining aktiv. So waren am vergangenen Donnerstag einige Footballspieler zum Blutabnehmen in der Eschenauer Grundschule. Außerdem sind viele auch als Einkaufshelfer in ihrem Umkreis unterwegs. „Für uns ist es selbstverständlich, in der Krise zu helfen. Es freut mich sehr, dass unsere Spieler hier so einen aktiven Part vor Ort einnehmen.“, so Abteilungsleiter Oliver Christann.

Bild: Hier ein Teil der Spieler, die Blut gespendet haben. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstands.