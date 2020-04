BRK Bayreuth sucht neue Blutspender – Blutspende-Termin am 14. April am neuen Ort

Neuer Ort für BayreutherBlutspende: Turnhalleam Roten Main beimHans-Walter-Wild-Stadion(Johann-Sebastian-Bach-Straße 19, 95448 Bayreuth). Neuer Ort für BRK Blutspendetermin am Dienstag, den 14.April 2020Der Blutspendetermin am Dienstag, den 14. April 2020, findet nicht wie gewohnt im Rotkreuzhaus inBayreuth in der Hindenburgstraße, sondern situationsbedingt in der Turnhalleam Roten Main in der Nähe des Hans-Walter-Wild-Stadionin der Johannes-Sebastina-Bach-Straße19, 95448 Bayreuthvon 12 bis 19 Uhr statt.Um den engagierten Blutspenderinnen und Blutspendern, sowie den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen/Helfer und Helferinnenin der derzeitigen SituationeinesichereMöglichkeit derBlutspende zubietenwurde der Termin aus Platzgründen in dieTurnhalle am Roten Main in der Nähe des Hans-Walter-Wild-Stadions verlegt.In diesem Zusammenhang dankt der BRK Kreisverband Bayreuth der Stadt Bayreuth für die gute Zusammenarbeit!Die Blutspender werden gebeten sich auf Wartezeiten bei der Blutspendeeinzustellen.Erstspender benötigen für ihre Erstspenderbenötigen für ihre ordnungsgemäße Registratur einen Lichtbildausweis.In Bayern werden jeden Tag rund 2.000 Blutkonserven benötigtund nun besonders während des aktuellenKatastrophenfalles muss die Versorgung mit Blutkonservennatürlichfortan gewährleistet sein um auch weiterhin Kranke und Verletze zu versorgen. Ohne freiwillige, engagierteBlutspenderinnen und Blutspender ist dieser Bedarf nicht zu decken. Da es auch inZukunft wichtig ist den Bedarf sicherzustellen, ist es unerlässlich neue Erstspender zu gewinnen und auch zu binden. Nur durch die Gewinnung von Erstspendern kann auch weiterhin der große Bedarf gedeckt werden