Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: Telefonaktionsabend für Frauen am 15. April

Aktionsabend „Erfolgreich Wiedereinsteigen“ – Wir sind für Sie da, wenn Ihre Kinder schlafen

Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg führt am 15. April in Kooperation der Jobcenter von 18.00 bis 21.00 Uhr telefonisch einen Aktionsabend zum beruflichen Wiedereinstieg durch. Kita und Schule sind geschlossen. Die Eltern sind gefordert, sich um die Betreuung und Schulunterrichte ihrer Kinder zu kümmern. Ist die Frau beruflich nicht aktiv, wird dieser Part natürlich von ihr übernommen. Wiedereinstieg? Sollte sich Frau im Vorfeld schon jetzt informieren und erste Schritte vorbereiten? Oder steht im Zeichen von Corona erstmal alles still? Unter dem Motto „Erfolgreich Wiedereinsteigen “ ist an diesem Abend die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bamberg – Coburg, Nicole Krank mit ihren Kolleginnen der Jobcenter Bamberg und Coburg jeweils Stadt und Land, Forchheim, Kronach und Lichtenfels telefonisch erreichbar.

„Wir sind für Sie da, wenn Ihre Kinder schlafen oder der Partner zu Hause ist. Interessierte Frauen können direkt unter der Nummer 09561/93139 anrufen und Fragen zum Thema Berufsrückkehr stellen.

Frauen, die sich in der Familienphase befinden und überlegen, ob und in welchem Umfang sie wieder am Berufsleben teilhaben wollen, stellen sich viele Fragen:

Wie bereite ich meine Rückkehr ins Berufsleben vor?

Wie organisiere ich Familie und Beruf?

Welche Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote stehen zur Verfügung?

Der Telefonaktionsabend bietet Frauen die Gelegenheit, sich im Vorfeld unkompliziert und unverbindlich über Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme oder zusätzliche Quellen zu informieren. Wir klären mit Ihnen individuell, was in Ihrer jeweiligen Lebenssituation ratsam ist.“