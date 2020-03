Streifzüge durch das Fränkische Schweiz-Museum auf YouTube

Das Fränkische Schweiz-Museum hat einen neuen Youtube-Film in der Reihe „Streifzüge durch das Fränkische Schweiz-Museum“ hochgeladen. Es geht in diesem Film thematisch darum, wie die NSADP in den 30er Jahren die Menschen auf dem Land beeinflusste. Anders als in den übrigen Filmen werden hier mehrere Objekte in einem Film vorgestellt.

Unterstützen Sie bitte unsere Bemühungen im Bereich der politischen Bildung und machen Sie in Ihrem Bekannten-, Freundes- und Kollegenkreis auf diesen Filmbeitrag im Rahmen Ihrer Möglichkeiten aufmerksam.

Der komplette Kanal mit allen Filmbeiträgen ist mit folgendem Link zu finden:

https://www.youtube.com/channel/UCHo6RHGgeoJY1NKDtoSCHGA