Blick über den Zaun: Stadtbibliothek Erlangen bietet Online-Kurs „Videokonferenzen für Großeltern“

Die Stadtbibliothek bietet am Freitag, 3. April, von 16:00 bis 17:30 Uhr, einen Online-Kurs zu „Videokonferenzen für Großeltern“ an. Die Teilnehmenden lernen in einer Videokonferenz wie sie selbst Videokonferenzen mit einfachen Mitteln einrichten und durchführen können, damit sie sicher ihre Enkel an Ostern sehen können – dieses Mal eben auf dem Handy-Bildschirm oder Laptop. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind bis Mittwoch, 1. April, per E-Mail (stadtbibliothek@stadt.erlangen.de) möglich. Für das Seminar erhalten alle Teilnehmenden rechtzeitig Zugangsdaten per E-Mail zugesendet. Seminarunterlagen werden nach dem Webinar zum Download zur Verfügung gestellt.