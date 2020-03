Kulmbach: Unbekannter Motorradfahrer beschädigt PKW und flüchtet

KULMBACH. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Auto in der Fischergasse vermutlich durch einen flüchtigen Motorradfahrer beschädigt.

Ein junger Mann aus dem Kulmbacher Landkreis hatte am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr seinen grauen Audi in der Fischergasse in Kulmbach abgestellt. Als er am nächsten Morgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er ein böse Überraschung feststellen. Sein Auto wies plötzlich mehrere Kratzer an der Fahrertür auf. Der entstandene Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 500 Euro. Es wird vermutet, dass ein bislang unbekannter Täter mit seinem weiß-roten Tourenmotorrad den Schaden verursacht haben könnte. Hinweise auf den Unfallhergang und Unfallverursacher nimmt die Polizei Kulmbach unter der Rufnummer 09221/6090 entgegen.