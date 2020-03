Verein Nationalpark Steigerwald e.V. verschiebt seine Aktivitäten

Schutz vor Corona-Virus hat Priorität

Zahlreiche Veranstaltungen des Verein Steigerwald e.V., die bereits im Detail organisiert waren, müssen verschoben werden. Dies hat der Vorstand in einer Telefonkonferenz beschlossen. Der 1. Vorsitzende Liebhard Löffler bedauert, dass die Großveranstaltung mit dem Titel „Nationalpark in Bewegung- Sternfahrt zum Welterbe“ in Ebrach am 03.Mai.2020 abgesagt werden muss. Zu gegebener Zeit wird dieses „Fest für Mensch und Natur“ natürlich nachgeholt.

Für alle, die einen wertvollen Wald- Naturschatz für uns und die kommenden Generationen, ein Flaggschiff für den Naturschutz, eine Ikone der Artenvielfalt und einen Ort der Ruhe und Erholung im Steigerwald wollen (Zitate der Bayerischen Umweltminister zur Ehrung der bayerischen Nationalparke Bayerischer Wald und Berchtesgaden), sollte dieser Tag unvergesslich sein. Die Menschen sollten nicht nur den Tag der Gemeinsamkeit mit Life- Musik und spannenden Vorträgen genießen, sondern auch mit ihrer Sternfahrt, möglichst mit Fahrrad, zeigen, wie groß das Interesse an einem geschützten Kleinod auf Staatswaldgebiet im Steigerwald ist. Auch die weiteren Veranstaltungen des Vereins, wie besinnliche Waldwanderungen, historische Waldexkursionen, Informationsveranstaltungen, Fahrten in Nationalparks und Stammtische müssten verschoben werden. Löffler appelliert an die Politik und den Staatsforstbetrieb Ebrach, die Zeit der Corona-Pandemie und die dadurch zum Schutz der Menschen verschobenen Aktivitäten nicht zu nutzen, um den Buchenstaatswald weiter auszulichten und mit Fällungen der alten, dicken Buchen den Wald gegen Hitze und Stürme zu schwächen. Wie wichtig die alten Wälder für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind, sei in Zeiten der Kontakteinschränkung und des Schutzes vor Coronaviren sehr deutlich geworden. Der Vorstand wünscht der Bevölkerung: Bleiben Sie gesund und uns weiterhin wohl gesonnen.

1. Vorsitzender Dr. Liebhard Löffler