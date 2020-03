Bamberger ÖPNV funktioniert trotz Corona-Krise

Neuer Notfahrplan ab 30.03.

Der Bamberger Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) funktioniert trotz der Corona-Krise. Allerdings müssen die Stadtwerke Bamberg, wie viele andere Verkehrsunternehmen auch, ihren Fahrplan einschränken. Ab dem kommenden Montag, 30. März, gilt bis auf Weiteres der Sonntagsfahrplan. Zusätzliche Fahrten an den Werktagen sollen sicherstellen, dass der Bedarf möglichst aller Fahrgäste gedeckt wird.

„Unsere Busfahrer stehen zur Stange, damit der ÖPNV in Bamberg so gut es geht funktioniert – obwohl derzeit kaum noch Menschen mit dem Bus unterwegs sind“, sagt Dr. Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg: „Wir wollen weiterhin ein möglichst leistungsfähiges Bussystem aufrechterhalten, damit alle Menschen zur Arbeit und zum Arzt kommen und dringende Besorgungen erledigen können.“

Taxifahrer unterstützen den ÖPNV

Bei der Umsetzung des Notfahrplans werden die Busfahrer der Stadtwerke von der Bamberger Taxigenossenschaft unterstützt, die verstärkt mit den so genannten Anruf-Linien-Taxis (ALT) unterwegs ist. Die ALT fahren nur nach vorheriger Anmeldung, die bis mindestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit bei der Bamberger Taxigenossenschaft unter der Rufnummer 0951 14443 möglich ist. Fahrgäste können nur an einer Stadtbus-Haltestelle der ALT-Linie ein- und aussteigen und müssen beim Einsteigen Ihren Fahrschein vorzeigen. Einzelfahrscheine sind auch beim Taxifahrer erhältlich.

Aktuelle Fahrplaninfos in der VGN-App

Alle Kunden werden gebeten, sich die kostenlose VGN-App aufs Handy zu laden, in der in Echtzeit alle aktuellen Fahrten und Verbindungen angezeigt werden. Nachdem der Fahrscheinverkauf im Bus eingestellt wurde, ist über die VGN-App auch der Ticketkauf möglich. Zudem können Tickets an den Fahrscheinautomaten am

ZOB gekauft werden. Weitere Verkaufsstellen sind die Lebensmittelmärkte Rewe-Markt Rudel an der Würzburger Straße sowie der Aktiv-Markt Stadter in der Gaustadter Hauptstraße.

Zusatzfahrten im Notfahrplan

Wenn ab dem kommenden Montag die Busse der Stadtwerke nach dem Sonntagsfahrplan fahren, fahren montags bis freitags zusätzlich folgende Busse:

Linie 901:

5:06 Uhr: Hans-Morper-Straße > Bahnhof

5:29 Uhr: Bahnhof über ZOB (5:33) > Klinikum

6:18 Uhr: ZOB > Klinikum

6:42 Uhr: Hauptsmoorstraße (Bundespolizei) > ZOB

7:00 Uhr: ZOB > Gartenstadt

7:12 Uhr : Hauptsmoorstraße (Bundespolizei) > ZOB

7:30 Uhr: ZOB > Gartenstadt

Linien 902:

ab 6:20 Uhr, alle 30 Minuten: ZOB > Stadion

ab 6:42 Uhr, alle 30 Minuten: Kastanienstraße > ZOB

Linien 904:

6:25/7:05 Uhr: ZOB > Kiliansplatz

6:46/7:26/8:06/8:46/10:06 Uhr: ALT Kiliansplatz > Dörfleins

11:26 – 18:26 Uhr (stdl.): ALT Kiliansplatz > Dörfleins

6:44/7:24 Uhr: Kiliansplatz > ZOB

6:34/7:14/7:54/8:34/9:54 ALT Dörfleins-Brunnenstraße > Kiliansplatz

11:14–18:14 Uhr (stdl.): ALT Dörfleins-Brunnenstraße > Kiliansplatz

905 6:50/7:50 Uhr: ZOB > Wunderburg/Gereuth

5:56 Uhr: ALT Friedrich-Ebert-Straße > ZOB

6:56 Uhr: Friedrich-Ebert-Straße > ZOB

Linie 906:

5:45–7:45 Uhr (stdl.): ZOB > Bischberg

ab 7:45 enden alle Fahrten Richtung Bischberg an der Haltestelle „Trosdorf Industiegebiet“ (Haltestelle „Trosdorfer Weg“ wird nicht bedient).

6:13/7:13 Uhr: Bischberg-Trosdorfer Weg, > ZOB

ab 8:11 (stdl.) Uhr: Bischberg-Trosdorf Industriegebiet, > ZOB (Haltestelle „Trosdorfer Weg“ wird nicht bedient)

Linie 907:

4:51 Uhr: Drosendorf-Staatstraße > ZOB

7:08 Uhr: Memmelsdorf-Rathaus > ZOB

7:12 Uhr: Drosendorf-Staatstraße > ZOB

Linie 908:

5:50/6:33/7:33 Uhr: Klinikum > ZOB

Linie 910:

5:40/6:10/7:10/8:10 Uhr: ALT ZOB > Klinikum Michelsberg

6:48–8:48 Uhr (stdl.): ALT Klinikum Michelsberg > ZOB

Linie 911:

ab 6:35 Uhr (40-Min.-Takt): ZOB > Hertzstraße

ab 6:48 Uhr (40-Min.-Takt): Hertzstraße > ZOB

Linie 912:

6:15 – 10:15 Uhr (stdl.): ALT ZOB > Stegaurach

6:35 – 10:35 Uhr (stdl.): ALT Stegaurach-Ausgang > ZOB

Linie 913:

6:20 – 8:20 Uhr (stdl.): ALT Klinikum Michelsberg > Wildensorg

6:35 – 8:35 Uhr (stdl.): ALT Wildensorg > Klinikum Michelsberg

Linie 914:

6:10/7:10/8:10/10:10/12:10/14:10/16:10/18:10 Uhr: ALT Bahnhof/Ludwigstraße > Gundelsheim

6:10–19:10 Uhr (stdl.): ALT Bahnhof/Ludwigstraße > Hirschknock

6:09/7:09/8:09/10:09/12:09/14:09/16:09/18:09 Uhr: ALT Gundelsheim > Bahnhof/Ludwigstraße

6:18 – 19:18 Uhr (stdl.): ALT Hirschknock > Bahnhof/Ludwigstraße

Linie 917:

Bedienung gemäß dem Fahrplan für Ferientage

Linie 918:

6:10 – 8:10 Uhr (stdl.): ALT Pettstadt-Mitte > Klinikum

8:50 – 18:50 Uhr (stdl.): ALT Pettstadt-Mitte > Bug-Campingplatz (dort Anschluss gemäß Sonntagsfahrplan > ZOB)

6:33/7:30 Uhr: ALT Klinikum > Pettstadt

9:02 – 19:02 Uhr(stdl.): ALT Bug-Campingplatz > Pettstadt-Mitte

Linie 919:

ALTs verkehren nach dem Fahrplan für Montag bis Freitag

Linie 927:

Bedienung gemäß dem Fahrplan für Ferientage

P+R Linie 930:

verkehrt bis 20:25 Uhr nach dem Samstags-Fahrplan, der Takt wird von 6:25 bis 18 Uhr auf einen durchgängigen 15-Min.-Takt verstärkt(erste Abfahrt ab P+R Heinrichsdamm).

P+R Linie 931:

6:44 – 19:30 Uhr (30-Min.-Takt): erste Abfahrt ab P+R Kronacher Straße, die letzte Fahrt ab ZOB startet um 20:20 Uhr)

Samstags fahren zusätzlich zum Sonntagsfahrplan die folgenden Verbindungen:

Linie 906:

Die Linie 906 nach Bischberg beginnt und endet (abweichend vom Sonntagsfahrplan) an der Haltestelle „Trosdorf Industriegebiet“ statt „Trosdorfer Weg“

P+R Linie 930

Die P+R Linie 930 verkehrt bis 20:25 nach dem Samstagsfahrplan, der Takt wird von 6:25 bis 18 Uhr auf einen durchgängigen 15-Min.-Takt verstärkt (erste Abfahrt ab P+R Heinrichsdamm).

P+R Linie 931

6:44 – 19:30 Uhr (30-Min.-Takt): erste Abfahrt ab P+R Kronacher Straße, die letzte Fahrt ab ZOB startet um 20:20 Uhr

Alle aktuellen Informationen unter www.stadtwerke-bamberg.de/corona