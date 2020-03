Ehrenamtliche Einkaufsdienste zur Bewältigung der Corona-Krise im Landkreis Kulmbach

Einmal mehr stellt sich in Krisensituationen die Leistungsfähigkeit des Bürgerschaftlichen Engagements als ungemein wertvoll für unsere Gesellschaft heraus.

Im Landkreis Kulmbach wurden mittlerweile fast flächendeckend ehrenamtliche Einkaufsdienste eingerichtet, die ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Menschen, die wegen einer Grunderkrankung zur Coronavirus-Riskogruppe zählen, bei Einkäufen und sonstigen notwendigen Besorgungen unterstützen. Über 330 Helferinnen und Helfer haben sich in wenigen Tagen in den Rathäusern, bei Vereinen oder Helferkreisen gemeldet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung bekundet. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass sich so viele Menschen solidarisch zeigen und ihre Hilfe anbieten, um mit der Corona-Krise auch in der direkten Nachbarschaft umzugehen.

All den spontanen Initiativen wird ausdrücklich gedankt, für den Aufruf zur Hilfe vor Ort und für alle Organisation, die damit verbunden ist. Gleichzeitig ist es geboten, Engagement in diesen Tag neu zu denken. Engagement wie wir es kennen, kann in der aktuellen Situation nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb ist es wichtig im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten einige wesentliche Punkte unbedingt zu beachten.



Aus diesem Grund hat das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) am Landratsamt in enger Abstimmung mit dem Krisenstab und dem Gesundheitsamt für die Helferkreise im Landkreis Kulmbach Hinweise zusammengestellt und bittet dringend, diese zu beachten. Die Informationen stehen auf der Homepage des Landkreises Kulmbach zum Download bereit unter:

www.landkreis-kulmbach.de/corona-und-engagement

Für die Helferkreise gibt es Tipps zum Umgang mit den Freiwilligen und mit den Nutzern der Einkaufsunterstützung sowie Informationen zum Versicherungs- und Datenschutz. Für Freiwillige wurde eine extra Handreichung erstellt. Sie enthält Empfehlungen zum konkreten Einsatz – insbesondere mit Blick darauf, wie bei den Einkäufen der Geld- und Lebensmitteltransfer ohne direkten körperlichen Kontakt vonstattengehen kann. Damit will man gewährleisten, dass der Einsatz für alle Seiten möglichst sicher und positiv verläuft.

Als Freiwillige gesucht werden jüngere Helferinnen und Helfer, die ohne gesundheitliche Einschränkungen sind. Es wird ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt.



Die Zahl der Nutzer der Einkaufsdienste ist derzeit in allen Gemeinden noch sehr überschaubar. Deshalb möchten wir ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen zur Coronavirus-Risikogruppe zählen ermutigen, das nun eingerichtete Unterstützungssystem vor Ort auch aktiv zu nutzen.

Allen Helferkreise steht bei Rückfragen das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) am Landratsamt unter der Telefonnummer 09221/707-150 beratend zur Seite. In ganz Bayern ist die vorhandene Infrastruktur der Freiwilligenagenturen und KoBE’s derzeit besonders gefragt, als Informationsgeber und Netzwerkstellen.

Nachfolgend der Überblick zu allen derzeit bekannten Initiativen im Landkreis Kulmbach. Neue, bzw. hier noch nicht aufgeführte Initiativen möchten sich bitte kurz bei KoBE am Landratsamt unter der o.g. Telefonnummer melden.