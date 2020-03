Der ASB-Forchheim-Wünschewagen: Der letzte Wunsch – Ein letztes Mal in den Nürnberger Tiergarten

Noch einmal in den Nürnberger Tiergarten.

Bei stürmischen Wetter, aber wie durch ein Wunder ohne den angekündigten Dauerregen, machten sich die Wunscherfüller Beni, Carina und Karin des Wünschewagen Frankens auf, um ihren Fahrgast Susanne aus der Palliativstation Erlangen noch einmal in den Tiergarten nach Nürnberg zu bringen.

Dort wollte unser naturbegeisterter Fahrgast mit Ihrer Freundin vor allem nochmal die Robben sehen. Aufgrund des reduzierten Zustandes konnte sie nur noch auf der Trage transportiert werden, dennoch erwartete sie eine große Überraschung und das Tierpflegerteam des Tiergartens machte es möglich:

Susanne durfte selbst einen großen Eimer Fische an die hungrigen und verspielten Bewohner des Aquaparks verfüttern – ein Traum ging in Erfüllung!!! Eingepackt und „vergoldet“ in einer Rettungsdecke als Schutz gegen Wind und Nieselregen wurde dem Wetter getrotzt und noch diverse andere Lieblingstiere der Patientin entdeckt, wie zum Beispiel der trollige Babygorilla im Affenhaus und die süßen Erdmännchen. Nach einer Stärkung und Aufwärmen im Café des Zoos, ging es auf dem Heimweg noch ganz spontan auf Wunsch unseres Fahrgastes hin zum Kerze anzünden in eine Kirche, wo sich Pastor Stefan Thieme der Christusgemeinde in Erlangen-Tennenlohe kurzfristig zu einer persönlichen Segnung zur Verfügung stellte.

Herzlichsten Dank an die Palliativstation Erlangen für die super Vorbereitung und Übergabe. Vielen Dank auch an den Tiergarten Nürnberg für die übliche – aber keineswegs selbstverständliche – sehr entgegenkomme und flexible Unterstützung sowie der spontanen Bereitschaft des Pastors. Was für ein unvergesslicher Tag!