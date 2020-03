Landkreis Bayreuth: Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie

Am heutigen Montag wurde um 10.00 Uhr für ganz Bayern wegen des Coronavirus der Katastrophenfall festgestellt und zahlreiche Anordnungen getroffen. Um der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Einhalt zu gebieten, wurden alle Schulen und Kindertagesstätten bereits geschlossen.

Alle diese Maßnahmen zielen darauf ab, Menschenansammlungen zu vermeiden. Nur so kann die rasche Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung verlangsamt und so eine Gefährdung für alte Menschen und chronisch Kranke verringert werden.

In dieser Situation bitten wir alle Eltern, auch mit ihren Kindern darüber zu sprechen, dass die Kinder, die jetzt nicht die KiTa oder die Schule besuchen, ihre privaten Kontakte weitgehend einschränken. Sie sollten sich nicht in Gruppen zum Spielen verabreden, sich auch nicht an Sportstätten oder auf Spielplätzen verabreden. Es wird empfohlen jeden persönlichen Kontakt mit Ansteckungsgefahr zu vermeiden.