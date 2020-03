Verkehrsunfallstatistik 2019 – Polizeiinspektion Bamberg-Land

Gesamtübersicht

Im Dienstbereich der Landkreispolizei ereigneten sich im Jahr 2019 2789 Verkehrsunfälle. Im Vergleich zu 2018 stieg die Gesamtunfallzahl 2019 um 83 Unfälle an. Es wurden 3 tödliche Unfälle mit 3 Toten aufgenommen (2018. 4 Tote). 436 VU mit Personenschaden (2018: 453) wurden registriert mit 102 schwer- verletzten und 453 leichtverletzten Personen. 55 Fahrzeugführer (37 PKW-Fahrer, 15 Radfahrer, 2 Kradfahrer und 1 Lkw-Fahrer) standen bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss und 3 Personen verursachten einen Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss.

Hauptunfallursachen

Die Hauptunfallursachen waren Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, nicht Einhalten des Sicherheitsabstandes, Nichtbeachten der Vorfahrt, falsche Straßenbenutzung und die Geschwindigkeitsunfälle.

Wildunfälle

Die Anzahl der Wildunfälle betrug 2019 876 Unfälle (2018: 810) 66 Unfälle mehr als 2018. Die Unfälle haben sich überwiegend mit Rehen ereignet, gefolgt von Hasen und Wildschweinen. Im Durchschnitt haben sich auf den 717 km Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Bamberg 1,2 Wildunfälle pro Kilometer Straße ereignet. Das liegt unter dem bayernweiten Durchschnitt von 2 Wildunfällen auf einem Kilometer Straße.

Unfallfluchten

516 Fahrzeugführer begingen Unfallfluchten. 178 Personen konnten von der PI Bamberg-Land überwiegend aufgrund von Zeugenhinweisen als Unfallverursacher ermittelt werden. Im Jahr 2018 wurden 512 Unfallfluchten registriert und 199 Kfz-Führer der Unfallflucht überführt.

Schulwegunfälle

2019 wurden 5 Schulwegunfälle mit zwei schwer verletzten und drei leicht verletzten Kindern aufgenommen. Vier Kinder stürzten alleinbeteiligt vom Rad auf dem Weg zur Schule. 1 Kind wurde beim Austeigen aus dem Bus von einem Pkw angefahren.2018 wurde 1 Schulwegunfall von der PI Bamberg-Land bearbeitet.

Personengruppen

2019 verursachten von der Gesamtunfallzahl 170 Senioren (ab. 65) und 155 junge Erwachsene (18 bis 24) Unfälle. Im Jahr 2018 wurden 162 Senioren und 158 junge Erwachsene als Unfallverursacher festgestellt.

Unfallschwerpunkt Würgauer Berg

Am Unfallschwerpunkt Würgauer Berg verunglückte 2019 nur 1 Person mit einem Motorrad. 2018 wurden ein Motorradfahrer schwer verletzt und eine Person leicht verletzt. Deshalb begrüßt die PI Bamberg-Land die Sperrung des Würgauer Berges für Motorradfahrer an den Wochenenden und Feiertagen. 2019 ist kein Motorradfahrer an den Wochenenden und an den Feiertagen am Würgauer Berg aufgrund der zeitlichen Sperrung für Kradfahrer verunglückt.

Verkehrsverstöße ohne Unfälle (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

An erster Stelle stehen die Überschreitung der Frist zur Hauptuntersuchung (TÜV-Verstöße), an zweiter Stelle kommt das Fahren ohne Sicherheitsgurt, an dritter Stelle folgt das Halten im absoluten Haltverbot und dann kommt verbotswidriges Benutzen eines Handys.