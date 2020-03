Landratsamt Bamberg: 150 neue negative Testergebnisse eingetroffen

Das Gesundheitsamt Bamberg weist darauf hin, dass allein heute, Samstag, rund 150 negative Corona-Testergebnisse eingetroffen sind. Aufgrund der besonderen Lage hat Landrat Johann Kalb deshalb auch die Hotline am Samstag und am Sonntag besetzen lassen. Die Kolleginnen und Kollegen sind jeweils von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Die Personen, die getestet wurden, haben die Telefonnummer erhalten. Sie ist nur diesen Anrufern vorbehalten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass wir diese an dieser Stelle nicht veröffentlichen, um diese für die betroffenen Personen freizuhalten. Die Labore arbeiten auch an Wochenenden. Deshalb werden auch morgen weitere Testergebnisse erwarten. Sprechen Sie die Kollegen gerne an. Weitere Infos auf der Homepage des Landkreises: www.landkreis-bamberg.de