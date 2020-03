Bamberg: Diskussionsveranstaltung mit OB-Stichwahlkandidaten abgesagt

Die im Fall einer OB-Stichwahl vorgesehene öffentliche Diskussionsveranstaltung, die der Stadtverband für Sport Bamberg am kommenden Dienstag im Vereinsheim der TSG Bamberg durchgeführt hätte, wurde abgesagt. Damit reagiert der Stadtverband auf die Entwicklung des Corona-Virus der letzten Tage. „Die Bayerische Staatsregierung hat empfohlen, alle Veranstaltungen abzusagen, die nicht zwingend notwendig sind. Unsere öffentliche Diskussionsveranstaltung, die wir bereits im November vergangenen Jahres vorbereitet haben, ist zwar wünschenswert, aber natürlich nicht zwingend notwendig. Denn: Die Gesundheit und der Schutz vor dem Erreger steht über allem. Daher haben wir uns entschieden, die Veranstaltung abzusagen“, begründet Wolfgang Reichmann das Vorgehen. „Wir bitten in dieser für die Stadtgesellschaft schwierigen Zeit, ruhig und besonnen zu bleiben“, so der erste Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport weiter.

Trotz Corona-Virus findet am kommenden Sonntag die Kommunalwahl statt. Darauf hat die Staatsregierung noch einmal aufmerksam gemacht. Die 41 Wahllokale in Bamberg haben von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, das hat die Stadt Bamberg mitgeteilt. Für den Stadtverband für Sport Bamberg wirbt Zweiter Vorsitzender Gerhard Seitz für den Gang in die Wahllokale: „Warum am 15. März wählen gehen? Weil jede Stimme zählt und Sie so aktiv die Politik in Bamberg beeinflussen können. Nur so nehmen Sie Einfluss auf die Politik des zukünftigen Stadtrates und damit auf die wichtigen Fragen des Alltags, darunter auch die Förderung des Sports und insbesondere der Sportvereine.“