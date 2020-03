Bamberg: Staatliches Berufliches Schulzentrum sagt öffentliche Veranstaltungen bis 19.04.2020 ab

Absage

„Informationsabend an der Staatlichen Berufsfachschule für Technische Assistenten für Informatik und an der Staatlichen Fachschule für Mechatroniktechnik“ am Mittwoch, 18.03.2020

und

Angebot von Info-Webinaren

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen um den Coronavirus (COVID-19) und den Risikobewertungen des Bundesgesundheitsministeriums hat die Schulleitung des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Bamberg festgelegt, dass öffentliche Veranstaltungen der Schule im Zeitraum vom 14.03.2020 bis 19.04.2020 abgesagt werden.

Aus diesem Grund wird der Informationsabend an der Berufsfachschule für Technischen Assistenten für Informatik und an der Staatlichen Fachschule für Mechatroniktechnik“ am Mittwoch, 18.03.2020 (18.00 Uhr) leider nicht stattfinden.

Wir bitten um Verständnis, dass das gesundheitliche Allgemeinwohl im Vordergrund steht.

Damit trotzdem alle Interessenten, Eltern, Schülerinnen und Schüler die nötigen Informationen erhalten, bieten wir Info-Webinare an:

Erfolgsorientierte Weiterbildungen:

Staatliche Fachschule für Mechatroniktechnik und

Staatliche Fachschule für Informatiktechnik

Schulische Berufsausbildung:

Staatliche Berufsfachschule für Technischen Assistenten für Informatik

Anmeldeinformationen finden Sie auf unserer Website: www.sbsz-bamberg.de

Bamberg, 13.03.2020

Gez. Christian Käser

Oberstudiendirektor, Schulleiter