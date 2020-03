Heroldsbach: Bürgermeisterkandidat Peter Münch erläutert seine Ziele

Dienstagabend in Heroldsbach, Ortsteil Thurn!



Gut besuchte Gaststätte Freund, tolle Stimmung und heiße Diskussionen von 19:00 Uhr bis nach 23 Uhr – so muss es sein.

Die Gastwirtschaft Freund in Thurn war bei der letzten Wahlveranstaltung der Freien Wähler Heroldsbach-Thurn gut gefüllt und es waren nicht nur Mitglieder der Freien Wähler Heroldsbach-Thurn anwesend, sondern auch Bürgerinnen und Bürger aller Bevölkerungsschichten, von verschiedenen Parteien, Gruppierungen und Vereinen.

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch die Ortsvorsitzende Inge Piroth, stellte sich der Bürgermeisterkandidat Peter Münch vor und erläuterte seine Ziele für die nächsten 6 Jahre.

– So möchte er als ausgewiesene Fachkraft in allen Bereichen einer Gemeinde, die Verwaltung so schlank wie möglich halten, ohne sie in ihre Leistungsfähigkeit zu beschränken.

– Ein Herzensanliegen ist für Peter Münch der Ausbau der Kindertagesstätten für alle Altersklassen. Dies gilt für Kinderkrippen- und Kindergartenplätze, sowie für eine flexible und verlässliche Ferienbetreuung für die Schulkinder. Derzeit werden 35 Kinder aus Heroldsbach in anderen Gemeinden betreut. Davon alleine 15 in den Nachbargemeinden Hausen und Adelsdorf, sowie 10 Kinder in umliegenden Waldkindergärten. Für diese Gastkinder muss die Gemeinde Heroldsbach im Jahr 2020 voraussichtlich über 200.000 Euro an die auswertigen Einrichtungen zahlen. Mit dieser Summe (für ein Jahr!) könnte leicht ein Waldkindergarten errichtet werden. Dieser Antrag wurde in den letzten Jahren bereits mehrmals im Gemeinderat gestellt. Bisher leider ohne die notwendige Zustimmung. Zwischenzeitlich haben sich im Wahlkampf anscheinend die Meinungen geändert, sodass nun auch plötzlich weitere Partien und Gruppierungen einen Waldkindergarten befürworten. Daher sieht Münch eine große Chance, dass in absehbarer Zeit ein Waldkindergarten auf dem Gemeindegebiet Heroldsbach errichtet werden kann.

– Es sollen die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung dahingehend geändert werden, dass jeden ersten Samstagvormittag im Monat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Das würde selbstverständlich auch für den ersten Bürgermeister gelten.

– Er möchten den weiteren Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf den kommunalen Dächern und den verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser durch den Einbau und Förderung von Regenwasserzisternen forcieren.

– Auch eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für die ca. 50 Vereine und Organisationen möchte er in der Gemeinde installieren. „Warum soll jemand einen ehrenamtlichen Vorstandsposten übernehmen, wenn er Angst haben muss, dass er einen Fehler machen könnte und dann in Haftung genommen wird“. Diese Angst möchte Peter Münch den ehrenamtlich Tätigen nehmen und sie bei ihrem Dienst für die gesamte Gemeinde unterstützen.

– Als letztes Thema sprach er die überparteiliche Zusammenarbeit an. Er würde als Bürgermeister nach der Wahl, den neugewählten Gemeinderat zu einer Klausurtagung einladen und vorbehaltslos über alle Ideen und Vorschläge der Gruppierungen diskutieren. Es dürfe keinen unterschied machen, von wem die Idee der der Vorschlag eingebracht wurde. Wenn es eine gute Sache für die Bürgerinnen und Bürger ist, dann sollte diese auch umgesetzt werden.

Anschließend ging er auf die letzten Wochen des Wahlkampfes ein und plauderte ein wenig aus dem „Nähkästchen“.

– Zum einen wurden die negativen oder „spitzen“ Kommentare in Facebook aufgezeigt. So wurde z.B. aus einer eigentlich harmlosen Nachricht, dass Peter Münch seinen kompletten Bürgermeisterwahlkampf aus eigener Tasche zahlt, eine große Diskussion. Diese niedrige Hemmschwelle in den sozialen Medien, verleitet anscheinend mache Mensch dazu, ihren Frust abzulassen. Jedoch sollte man sich überlegen, dass man evtl. ab Mai zusammen im Gemeinderat sitzt (in welcher Position auch immer) und zusammen für unsere Gemeinde das Beste erreichen möchte. Dies ist jedoch schwer, wenn man sich dann aufgrund solcher Vorfälle nicht mehr in die Augen schauen kann.

– Zum anderen sprach Peter Münch auch die Aussagen eines derzeitigen Amtsträgers an. So wurde ihm berichtet, dass dieser bei einer Veranstaltung sagte, dass sein derzeitiger Arbeitgeber froh sein, wenn sie ihn loshätten. Was jedoch in keinster Weise der Wahrheit entspricht. Daher wurde auch vom Bürgermeister Michael Karmann (Chef von Peter Münch) ein deutliches Empfehlungsschreiben verfasst. Dies ist auch als Anlage beigefügt. Eine Anzeige wegen übler Nachrede gem. § 186 Strafgesetzbuch behält sich Münch vor.

– Auch wurde von den Haustürbesuchen berichtet. So war Münch seit dem 27.12.2019 unterwegs und hat an jeder Wohnungstüre geklingelt und sich vorgestellt. Viele freundliche Bürgerinnen und Bürger habe er angetroffen. Das Highlight war eine Begegnung mit einer Dame, die sich zunächst sehr negativ äußerte, da sie einen Gemeinderatsbeschluss nicht verstand und diesen ihr auch keiner der anderen Kandidaten erklären konnte. Peter Münch konnte es aufgrund seiner hohen Fachkompetenz nachvollziehbar erklären. Nach einem kurzen Gespräch wurde aus dem anfänglich negativen Haustürbesuch das Highlight des Tages. Peter Münch: „Den Bürgerinnen und Bürger die Entscheidungen erklären und näherbringen, das verstehe ich unter einer ehrlichen und bürgerorientierten Politik“.

„Die positiven Reaktionen auf meine Vorstellung haben mich bestärkt und ich blicke optimistisch auf den 15. März. Jetzt haben es die Wählerinnen und Wähler in der Hand“, so Peter Münch zum Abschluss.

Auch die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler Heroldsbach-Thurn für den Gemeinderat und für den Kreistag stellten sich anschließend vor und machten deutlich, dass jeder ausnahmslos hinter Peter Münch als Bürgermeisterkandidaten stehe und sie lobten vor allem seine hohe Fachkompetenz.

Insgesamt eine tolle Wahlveranstaltung mit vielen positiven Reaktionen.

Ihre

Freien Wähler Heroldsbach-Thurn