Neuer Leitfaden der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim zum Start in die Selbstständigkeit

Für Existenzgründer*innen in der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim bündelt jetzt die fünfte Auflage des Gründungsleitfadens hilfreiche Kontakte.

Gerade der Start in die Selbständigkeit ist für Jungunternehmer*innen eine große Herausforderung. Sie stehen vor vielen Fragen, die eine kompetente, persönliche Beratung meist am besten klären kann. Um den Existenzgründer*innen in der Region Bamberg und Forchheim den Weg in die Selbständigkeit zu erleichtern, haben die Wirtschaftsförderungen der Städte und Landkreise Bamberg und Forchheim unter der Federführung des Regionalmanagements der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim (WiR.) den bewährten „Leitfaden Gründung – Ihr Weg in die Selbständigkeit“ aktualisiert und neu herausgegeben.

„Informationsdefizite sind eine häufige Ursache für fehlgeschlagene Existenzgründungen. Dem wollen wir mit dem Leitfaden entgegenwirken. Interessierte finden in der Broschüre fachkundige, kostenfreie Anlaufstellen in der Region, weiterführende Links und grundlegende Informationen. Uns ist das persönliche Gespräch mit den Gründerinnen und Gründern wichtig, denn jedes Potenzial in unserer Region ist wertvoll“, erklärt Ruth Vollmar, Geschäftsführerin der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim GmbH.

Die fünfte Auflage des Gründungsleitfadens ist an folgenden Stellen in Bamberg und Forchheim kostenfrei erhältlich: Landratsämter, Stadtverwaltungen, Kommunen, Finanzämter, Arbeitsagenturen, Sparkassen, VR- und Raiffeisenbanken, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, IHK für Oberfranken in Bamberg, Medical Valley Center in Bamberg und Forchheim sowie bei der IGZ Bamberg GmbH. Die Broschüre ist ebenfalls auf der neuen Webseite der Wirtschaftsregion BambergForchheim unter www.wir-bafo.de/gruendungsleitfaden einsehbar.