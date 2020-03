Stadtbibliothek Bayreuth veranstaltet „Kreativworkshop – Mal Kunst“

Kreativworkshop – Mal Kunst

Frei malen und ohne kreative Zwänge und Kritiker das persönliche Werk entstehen lassen: Das ermöglicht der Kreativworkshop „Mal Kunst“ am Donnerstag, 26. März in der Stadtbibliothek im RW21 Bayreuth. Ab 15.30 Uhr kann man mit verschiedenen Farben und Materialien kreativ werden und so ganz individuelle Bilder kreieren. Begleitet wird der Nachmittag von Künstlerin Iris Hetz, die den Weg zum Werk, den gemeinsamen Austausch darüber und den Spaß an der Kunst in den Mittelpunkt des Nachmittags stellen wird. Eine Anmeldung ist am Servicepoint des RW21 bis 24. März möglich. Veranstaltungsort ist RW21 Stadtbibliothek, Richard-Wagner-Str. 21, 95444 Bayreuth. Weitere Informationen im Evang. Bildungswerk unter Tel. 0921/5 60 68 10 oder unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.