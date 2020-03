Bamberger Landrat hebt Quarantäne von Schülern auf

„Wir sind äußerst erleichtert! Alle Schüler der Maria-Ward-Schule, die am Freitag aus der Skifreizeit aus Südtirol zurückgekehrt sind, sind negativ auf den Corona-Virus getestet worden.“ Das teilte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am Sonntagnachmittag mit. „Ich werde deshalb die häusliche Quarantäne für die Familien aufheben“, so der Landrat weiter. Die Schüler selbst, so eine Anordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Samstag, sollen zwei Wochen nicht in die Schule.