Igensdorfer Kultursommer 2020 startet mit „fiasco classico“

Am Sonntag, den 29. März um 19 Uhr startet der Igensdorfer Kultursommer 2020 mit einem Konzert des beliebten und äußerst vielseitigen Saxophonensembles „fiasco classico“ in die neue Konzertsaison durch.

Unter dem Motto „Schön, dass Sie da sind“ sorgen die vier Ausnahmesaxophonisten, die als Quartett bereits erfolgreiche Gastspiele in Washington, London und Brüssel und vielen deutschen Orten bestritten haben, an diesem Abend in der Sporthalle der Igensdorfer Grundschule (St. Georg-Str. 20) für Spaß für die ganze Familie.

Jetzt sind die vier wilden Buben wieder im oberen Schwabachtal zu Gast, um sowohl Kinder als auch Erwachsene mit ihren musikalischen Späßen zu verführen. Sie sorgten bereits 2013 für Furore und ein volles Haus in der Igensdorfer Lindelberg-Kulturhalle und sind endlich wieder in Igensdorf „live“ zu erleben. Mit viel Witz und Augenzwinkern betreiben die vier Vollblutmusiker Comedy und Musik auf hohem Niveau, wobei die Ausführung etlicher ihrer Nummern mit großem Körpereinsatz und viel Bewegungsfreude verbunden ist. Wer sich also bei diesem Konzert einfindet, sollte seine Lachmuskeln gut trainiert haben, denn Günter Priesner (ehemaliger Saxophonprofessor an der Musikhochschule Nürnberg), Andreas Baur, Dirk Eidner und Heymo Hirschmann verstehen ihr musikkomödiantisches Handwerk in einer perfekten Mischung aus Gags, Komik, Kabarett und erstklassigem Saxophonspiel ausgezeichnet. Und Sie bringen neben tollen Ideen auch tolle Musik mit, so spannt sich der musikalische Bogen von Joh. Seb. Bach mit seiner berühmten Air über Beethovens „An die Freude“ und Auszüge aus Verdis Aida sowie diverse Medleys bis hin zu Leroy Anderson (Typewriter Song), Rudolph Randolph (Yaketa Sax), Henry Mancini (Baby Elefant Walk) und Georges Gerswhins „Liza“. Da ist für fast jeden Musikgeschmack an diesem Abend etwas dabei.

Für traditionsbewusste Hörer klassischer Musik dürfte der Abend sicher in einem Fiasko (fiasco) enden. Doch wer sich auf das grenzüberschreitende, synästhetische und turbulente Spiel der vier einlässt, bei dem brechen verkrustete Hörgewohnheiten auf. Man beginnt „mit den Augen zu hören und mit den Ohren zu sehen“.

Der Vorverkauf für dieses „Highlight-Konzert“ läuft bereits auf Hochtouren, Karten gibt es noch im Rathaus und B-2 Laden in Igensdorf, im Buch- und Mediencenter Endreß Eschenau und in der Wollschmiede in Neunkirchen a. Br.