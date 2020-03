Kommunalwahl in Bamberg am 15. März steht im Zeichen des Coronavirus

Bereits 17.000 Anträge auf Briefwahlunterlagen eingegangen

Mit der Kommunalwahl am 15. März 2020 stellt sich für viele Bürgerinnen und Bürger die Frage, ob sie vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um den Coronavirus Veranstaltungen besuchen, einen Kinobesuch machen oder an anderen gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen sollten oder nicht. Auch bei der Wahl trifft man auf viele Menschen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder Abstimmung in einem der 41 Urnenwahllokale am Wahltag oder Briefwahl. Dann kann von zu Hause aus gewählt werden. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist sogar online möglich. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens Sonntag, 15. März, 18.00 Uhr in den Briefkästen der Rathäuser am Maxplatz oder am ZOB (oder direkt im Wahlamt im Rathaus Maxplatz) eingegangen sein.

Annähernd 17.000 Anträge auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen wurden inzwischen bereits gestellt (Stand 4. März, 17 Uhr). Wer sich die Unterlagen per Post zukommen lassen möchte, sollte dies bis spätestens Dienstag, 10. März, tun, damit noch genügend Zeit verbleibt, die Unterlagen per Post zu erhalten. Auch für die Antragstellung muss niemand ins Rathaus kommen. Die Wahlbenachrichtigungen sind mit einem QR-Code versehen, der mit der Website für den Online-Antrag verlinkt ist. So können Briefwahlunterlagen auch ganz bequem digital vom Smartphone aus beantragt werden. Aber auch ohne den QR-Code kann diese Möglichkeit genutzt werden unter https://www.stadt.bamberg.de/wahlen.

Wer die Briefwahlunterlagen persönlich im Wahlamt beantragen und abholen möchte, kann dies bis Freitag, 13. März, 15 Uhr im Wahlamt im Rathaus Maxplatz (frühere Infothek) tun. Dort stehen auch Wahlkabinen, in denen man seine Wahlzettel gleich ausfüllen und anschließend in die Wahlurne einwerfen kann.

In jedem Fall müssen ausgefüllte Briefwahlunterlagen bis spätestens Sonntag, 15. März, 18.00 Uhr in den Briefkästen der Rathäuser am Maxplatz oder am ZOB (oder direkt im Wahlamt im Rathaus Maxplatz) eingegangen sein. Für die Urnenwahl gilt es zu beachten, dass alle Wahllokale um 18.00 Uhr schließen.

Die Stadt Bamberg bittet alle Bürgerinnen und Bürger, von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen, unabhängig davon, ob sie nun Urnenwahl machen oder sich die Unterlagen nach Hause schicken lassen und diese dann wieder an das Wahlamt zurücksenden. Je höher die Wahlbeteiligung desto höher ist auch die demokratische Legitimation des gewählten Stadtrats und des gewählten Oberbürgermeisters oder der gewählten Oberbürgermeisterin.

Angesichts der Corona-Krise ruft die Stadt Bamberg dazu auf, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen.