Farbe zieht ein in die Bayreuther Bürgerbegegnungsstätte: Ausstellungseröffnung

Unter dem Motto „Wir bringen Farbe in die gute Stube“ lädt die städtische Bürgerbegegnungsstätte, Am Sendelbach 1-3, am Freitag, 6. März, um 17 Uhr, zur Ausstellungseröffnung mit dem Verein Rote Katze ein. Zwölf Künstlerinnen und ein Künstler der Ateliergemeinschaft Rote Katze präsentieren insgesamt 36 Arbeiten, die in den vergangenen Jahren in ihrem „Kreativladen“ entstanden sind. Die Ausstellung wird von Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe eröffnet. Die musikalische Umrahmung übernehmen Dr. Gerhard Böhner und Band. Die Ausstellung ist bis zum 16. April während der Öffnungszeiten der Bürgerbegegnungsstätte (Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr) zu sehen.