AC Bavaria Forchheim verfünffacht Starterzahl bei der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf

Vergangenes Wochenende fanden in Würzburg die Deutschen Meisterschaften im Equipped Kraftdreikampf statt. Der AC Bavaria war dort mit fünf Startern vertreten – fünfmal so viele wie im Jahr zuvor! Norbert Kropf, Simon Eichler, Hieu Le, Julian Abromeit und Fabian Haberer standen für den ACB auf der Plattform.

Norbert Kropf startete in der Altersklasse I bis 105 Kilogramm und konnte acht von neun Versuchen gültig in die Wertung bringen: In den Maximalversuchen lagen bei ihm 240 Kilogramm in der Kniebeuge, 187,5 Kilogramm im Bankdrücken und 235 Kilogramm im Kreuzheben auf der Hantel! Mit einem Total von 662,5 Kilogramm erreicht Kropf den fünften Platz.

Hieu Le startete bei den Aktiven bis 66 Kilogramm. Dort erreichte er mit einem Total von 530 Kilogramm den zweiten Platz. Die Maximalversuche von 217,5, 110 und 202,5 Kilogramm sichern ihm den Titel des Vizemeisters.

Bei den Aktiven bis 83 Kilogramm trat Simon Eichler für den ACB an die Hantel. Leider waren die Kampfrichter mit allen seiner drei Versuche in der Kniebeuge unzufrieden und er fiel somit mit drei ungültigen Versuchen aus der Wertung für diesen Wettkampf. Allerdings entschied er sich, die Deutsche Meisterschaft trotzdem zu Ende zu bringen und drückte daraufhin – erstmals in seiner Karriere – 200 Kilogramm auf der Bank und hob schließlich 265 Kilogramm!

Julian Abromeit ging bei den Junioren bis 93 Kilogramm an den Start und sicherte sich mit einem Total von 650 Kilogramm den als Dritter einen Platz auf dem Treppchen. Für ihn stehen 235, 150 und 265 Kilogramm als Maximalversuche in den jeweiligen Disziplinen in der Wertung!

Ebenfalls bei den Junioren startete Fabian Haberer. In der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm wird er ebenfalls Dritter mit einem Total von 597,5 Kilogramm. In der Kniebeuge ging nur ein Versuch über 225 Kilogramm in die Wertung ein, darauf folgten 142,5 Kilogramm auf der Bank und 230 Kilogramm beim Kreuzheben.

Doch nach der Deutschen Meisterschaft ist vor der Deutschen Meisterschaft: Schon nächste Woche, am 14. und 15. März, kämpfen die Jugendlichen und die und Junioren um die Deutschen Meistertitel im Classic Kraftdreikampf. Der ACB richtet den Wettkampf in der Ehrenbürg Halle in Forchheim aus, Wettkampfbeginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 8:30. Wer zuschauen möchte ist natürlich herzlich willkommen!