500 Bamberger Hörnla für die Ersten, die das kostenlose P+R-Ticket gezogen haben

Große Überraschung für Viele, die am Montag die P+R-Anlagen der Stadtwerke am Heinrichsdamm und an der Kronacher Straße angesteuert haben: Nicht nur, dass sie sich ab sofort die Kosten fürs Parken und die Busfahrt in die Innenstadt sparen. Zur Feier des Tages gab es von den Auszubildenden der Stadtwerke noch 500 frische Bamberger Hörnla von der Biobäckerei Postler ins Auto gereicht. Die Bilanz des ersten Tages: Weitaus mehr Autofahrer als zuvor haben am Montag den P+R-Service genutzt.

Der Start des kostenlosen Park-and-Ride-Angebots ist rundum gelungen: Schon am ersten Tag haben weitaus mehr Autofahrer als zuvor die beiden Anlagen mit insgesamt 1.200 Stellplätzen genutzt. Ziel des kostenlosen Service ist, mehr Fahrer auf die beiden P+RAnlagen zu lotsen und somit in der Innenstadt Staus zu reduzieren. Vom Heinrichsdamm und der Kronacher Straße fahren die P+RBusse morgens alle zehn Minuten, tagsüber im Viertelstundentakt bis zum Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB). Das Parken und die Nutzung des P+R-Busses sind kostenlos.

Wichtig: Nur wer an den Automaten der P+R-Anlagen einen kostenlosen Park- und Fahrschein löst, kann das Angebot auch kostenlos nutzen. Damit soll vermieden werden, dass die P+R Anlagen von Dauerparkern zugeparkt werden. Der Parkschein muss gut sichtbar in das Auto gelegt werden und ist bis 3 Uhr des Folgetages gültig, das kostenlose Busticket gilt ausschließlich auf den Strecken zwischen P+R-Platz und dem ZOB.

Nicht nur die Kunden waren begeistert – auch Oberbürgermeister Andreas Starke freute sich, dass seine Idee des kostenlosen P+R so erfolgreich gestartet ist: „Nach dem kostenlosen Busfahren im Advent setzen wir weiterhin auf Angebote und nicht auf Verbote. Klar ist, dass mehr Autos am Stadtrand parken sollen. Damit schonen wir das Welterbe und schützen die Umwelt“.